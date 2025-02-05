人工智能AI｜有公司員工「偷用」未經准許AI工具　原因為何？ (13:30)

英國廣播公司（BBC）訪問了任職數據儲存公司的產品經理Peter（化名）稱，其公司只准用Google Gemini AI chatbot，他則選擇了經搜尋引擎Kagi使用ChatGPT功能，認為這工具更能訓練他應對不同客戶提出的觀點，而且又可以快速分析業務競爭對手的影片重點。他形容，與ChatGPT對話10分鐘，省卻用2至3小時去觀看影片，感覺生產力提高了，猶如公司多了一個三分之一的員工在免費工作。

在金融服務科技公司任職軟件工程師的John稱，公司只提供AI工具GitHub Copilot，但他更傾向選用AI軟件Cursor，有感這工具有「自動完成」功能，因其生成的內容「就是我會打的」。他補充，公司沒有禁用其他AI工具，只是需要事先申請，承認是自己想避過申請審批的流程，又希望公司可彈性讓員工選擇使用AI工具。

數據安全公司Harmonic Security幫助企業找出被「偷用」的AI工具，指出企業會憂慮機密資料經AI外泄或儲存，但同時表示AI工具對較年輕的僱員來說非常有用，鼓勵企業思考如何擁抱該些工具，而非只想禁用。（BBC）