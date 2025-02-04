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世衛：非吸煙者患肺癌個案升多屬肺腺癌　與空氣污染有關【附肺腺癌介紹】 (21:20)

世衛（WHO）屬下的國際癌症研究機構（IARC）周一（3日）發表最新研究，指出全球非吸煙者患肺癌個案上升，空氣污染是重要因素，病例當中大多屬肺腺癌。

IARC最新研究在國際權威醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登，研究參考2022年全球癌症數據，發現儘管英美吸煙率下降，但非吸煙者診斷肺癌比例增加。研究又指出，非吸煙肺癌患者當中，不論男女，幾乎全部都屬肺癌亞型之一肺腺癌（adenocarcinoma），數據顯示全球約20萬宗肺腺癌病例與空氣污染有關，當中大部分在東亞地區，特別是中國。報告估計，從未吸煙者因肺癌死亡目前成為癌症死亡第五大原因，將進一步研究肺癌與空氣污染的關連。

知多啲：什麼是肺腺癌？

據香港防癌會介紹，肺腺癌屬於「非小細胞肺癌」（NSCLC），屬肺癌的一種。約七成肺腺癌個案與基因突變有關，常見於非吸煙者，腫瘤生長較慢，患者年齡一般只有40、50歲。醫院管理局香港癌症資料統計中心數據指出，2022年本港肺癌發病登記個案共5707人，當中有62.6%為屬於肺腺癌。

非小細胞肺癌第一、二期病人可用手術切除腫瘤，部分病人手術後要化療、減少復發。五年存活率方面，早期非小細胞肺癌病人進行手術後約80%；第三期病人約30%至40%，第四期病人只有約10%。

資料來源：衛報、香港防癌會、衛生防護中心

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