明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

大S離世掀搶打疫苗潮　全台公費流感針一夜急減4萬劑　只剩16萬劑 (13:15)

台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎離世，引起各界關注流感引發嚴重個案。台灣各地掀起接種流感疫苗人潮，其中當局提供的公費流感疫苗，這兩天有大批民眾往接種，全台存量一夜間急減4萬劑，由昨日的20萬劑減至今早的16萬劑，甚至有部分縣市疫苗已打光。衛福部長邱泰源表示，盼讓年長等高風險群組優先接種。他亦稱，抗流感藥物備有200多萬份，相當充足。

在台北，流感疫苗接種相關查詢昨日（3日）起大增，開業診所紛紛接到民眾查詢，還有不少人直接到診所等候接種。台北市衛生局疾病管制科統計，春節連假前台北市每周施打約2.1萬劑流感疫苗，昨午庫存還有約1.2萬劑，今早僅剩約6200劑。

在台東，今早台東市衛生所擠滿打疫苗人潮，有父母帶小孩來打針，也有不少年輕人排隊。醫護人員說，昨天僅6人接種，今早卻有數十民眾湧往衛生所打針，相信是受大S因流感併發肺炎離世事件影響。台東縣政府衛生局表示，截至昨午台東僅剩3100多劑公費流感疫苗。

當局提供的公費流感疫苗自今年1月1日起，擴大至全台6個月大以上民眾接種。公費流感疫苗到衛生局可免費施打，前往診所施打可能收取掛號費。台北衛生局估計公費疫苗近期就會用完，衛福部次長林靜儀表示，除了重症高風險群組，時常接觸人群或計劃出外旅遊者，可考慮接種自費疫苗。（中央社）

相關字詞﹕大S 徐熙媛 流感 流感疫苗 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞