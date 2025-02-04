大S離世掀搶打疫苗潮　全台公費流感針一夜急減4萬劑　只剩16萬劑 (13:15)

在台北，流感疫苗接種相關查詢昨日（3日）起大增，開業診所紛紛接到民眾查詢，還有不少人直接到診所等候接種。台北市衛生局疾病管制科統計，春節連假前台北市每周施打約2.1萬劑流感疫苗，昨午庫存還有約1.2萬劑，今早僅剩約6200劑。

在台東，今早台東市衛生所擠滿打疫苗人潮，有父母帶小孩來打針，也有不少年輕人排隊。醫護人員說，昨天僅6人接種，今早卻有數十民眾湧往衛生所打針，相信是受大S因流感併發肺炎離世事件影響。台東縣政府衛生局表示，截至昨午台東僅剩3100多劑公費流感疫苗。

當局提供的公費流感疫苗自今年1月1日起，擴大至全台6個月大以上民眾接種。公費流感疫苗到衛生局可免費施打，前往診所施打可能收取掛號費。台北衛生局估計公費疫苗近期就會用完，衛福部次長林靜儀表示，除了重症高風險群組，時常接觸人群或計劃出外旅遊者，可考慮接種自費疫苗。（中央社）