綠在區區各區2月回收行動一覽：賀年食品轉贈、二手廚具收集等 (15:20)

新春收到賀年食品禮盒想轉贈，又或是想捐出家中的廚具、寵物用品及舊書文具等，本文整合多個綠在區區於2月舉行的主題物品收集大行動。
綠在沙田
A.【剩食樂共享】食物轉贈平台
收集日期：即日至2月28日
收集地點：石門安平街10號綠在沙田
收集食物：賀年食品、禮盒、乾貨及糧油等食品
收集要求：最佳食用期／品質期必須為2025年9月30日或之後
網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=938775988357225&set=a.578897461011748
B.「綠遊藝術篇章」音樂及美術用品收集活動
收集日期：即日起至2月28日
收集地點：石門安平街10號綠在沙田及其營運的回收流動點
收集物品及要求：
1.八成或以上簇新、完整、乾淨、可正常使用，並須具備所有配件的音樂及美術用品
2.接受的樂器種類：配件齊全的拉弦樂器、彈撥樂器及敲擊樂器
3.接受的繪畫工具：狀態良好、未乾涸的顔色筆、顔料，及未繪畫過的畫簿
網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=937464431821714&set=a.578897461011748
綠在西貢：二手貓狗用品回收行動
收集日期：即日起至2月28日
收集地點：寶林里3號綠在西貢
接受捐贈物品：
1.鐵製盆菜兜
2.八成以上新的寵物用品，包括鐵類盆菜兜、牀具、金屬容器、寵物拉繩、衣服、毛巾、貓砂、玩具等
3.只接受已清洗乾淨的餵食器皿
4.寵物食品/罐頭保質期需超過2個月或以上
網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=647891320922506&set=a.133251145719862
綠在元朗：愛「惜」物件之二手廚具用品收集
收集日期：即日至2月28日（2月24日為職員培訓日除外）
收集地點：元朗天水圍天華路65號綠在元朗、回收流動點
收集物品：二手廚具及家居用品必狀態良好及能正常使用，種類包括：
1.廚房用具
2.餐具
3.烘焙用具
留意，如屬易碎物品，應小心包好以免弄破。
網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=931172215830173&set=a.410587017888698
綠在灣仔：廚房及園藝用品收集大行動
收集日期：即日至2月22日
收集地點：灣仔運盛街6號綠在灣仔及綠在灣仔各回收街站
收集廚房用品：
1.一般煮食用具：例如湯鍋（連蓋）、平底鍋（連蓋）、鑊（連蓋）、鑊鏟等
2.廚房用具：例如湯勺、碗碟、餐具、杯、暖水壺、水樽等
3.烘焙用具：例如量杯、打蛋器、麵包棍、膠刮、模具等
4.烹飪書籍
收集條件:
1.乾淨完整
2.能正常使用
收集園藝用品：只接受玻璃/塑膠/瓷器花盆（不大於30厘米 x 50厘米）、泥土（10L戓以下）、化肥、園藝用品、種子、植物架（不大於30厘米 x 55厘米 x 56厘米）
網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=618877303996803&set=a.175958624955342
綠在大埔：收集廚房用品
收集日期：即日至2月28日（2月24日員工培訓日除外）
收集地點：大埔大華街25號綠在大埔或綠在大埔回收流動點
收集廚房用品：包括煮食用具、杯碟、烘焙用品及金屬盆
收集條件：
1. 八成以上新淨
2. 可正常使用
網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=1016892300462189&set=pcb.1016892423795510
綠在屯門：舊書文具齊回收
收集日期：2月4日至9日
收集地點：屯門屯義街9號綠在屯門
收集要求：所有書本及文具需至少達八成新
接受書本類別：語言學習、兒童繪本、教育／心理學、生活百科、理財／商務、生態／旅遊、電腦／資訊科技、藝術／音樂、小說／圖書
網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=1013948540778895&set=a.466851302155291