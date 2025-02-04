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綠在區區各區2月回收行動一覽：賀年食品轉贈、二手廚具收集等 (15:20)

新春收到賀年食品禮盒想轉贈，又或是想捐出家中的廚具、寵物用品及舊書文具等，本文整合多個綠在區區於2月舉行的主題物品收集大行動。

綠在沙田

A.【剩食樂共享】食物轉贈平台

收集日期：即日至2月28日

收集地點：石門安平街10號綠在沙田

收集食物：賀年食品、禮盒、乾貨及糧油等食品  

收集要求：最佳食用期／品質期必須為2025年9月30日或之後 

網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=938775988357225&set=a.578897461011748

B.「綠遊藝術篇章」音樂及美術用品收集活動

收集日期：即日起至2月28日

收集地點：石門安平街10號綠在沙田及其營運的回收流動點

收集物品及要求：

1.八成或以上簇新、完整、乾淨、可正常使用，並須具備所有配件的音樂及美術用品

2.接受的樂器種類：配件齊全的拉弦樂器、彈撥樂器及敲擊樂器

3.接受的繪畫工具：狀態良好、未乾涸的顔色筆、顔料，及未繪畫過的畫簿

網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=937464431821714&set=a.578897461011748

綠在西貢：二手貓狗用品回收行動

收集日期：即日起至2月28日

收集地點：寶林里3號綠在西貢 

接受捐贈物品：

1.鐵製盆菜兜

2.八成以上新的寵物用品，包括鐵類盆菜兜、牀具、金屬容器、寵物拉繩、衣服、毛巾、貓砂、玩具等

3.只接受已清洗乾淨的餵食器皿

4.寵物食品/罐頭保質期需超過2個月或以上

網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=647891320922506&set=a.133251145719862

綠在元朗：愛「惜」物件之二手廚具用品收集

收集日期：即日至2月28日（2月24日為職員培訓日除外）

收集地點：元朗天水圍天華路65號綠在元朗、回收流動點

收集物品：二手廚具及家居用品必狀態良好及能正常使用，種類包括：

1.廚房用具

2.餐具

3.烘焙用具

留意，如屬易碎物品，應小心包好以免弄破。

網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=931172215830173&set=a.410587017888698

綠在灣仔：廚房及園藝用品收集大行動

收集日期：即日至2月22日

收集地點：灣仔運盛街6號綠在灣仔及綠在灣仔各回收街站

收集廚房用品：

1.一般煮食用具：例如湯鍋（連蓋）、平底鍋（連蓋）、鑊（連蓋）、鑊鏟等

2.廚房用具：例如湯勺、碗碟、餐具、杯、暖水壺、水樽等

3.烘焙用具：例如量杯、打蛋器、麵包棍、膠刮、模具等

4.烹飪書籍

收集條件:

1.乾淨完整

2.能正常使用

收集園藝用品：只接受玻璃/塑膠/瓷器花盆（不大於30厘米 x 50厘米）、泥土（10L戓以下）、化肥、園藝用品、種子、植物架（不大於30厘米 x 55厘米 x 56厘米）

網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=618877303996803&set=a.175958624955342

綠在大埔：收集廚房用品

收集日期：即日至2月28日（2月24日員工培訓日除外）

收集地點：大埔大華街25號綠在大埔或綠在大埔回收流動點

收集廚房用品：包括煮食用具、杯碟、烘焙用品及金屬盆

收集條件：

1. 八成以上新淨

2. 可正常使用

網址：https://www.facebook.com/photo?fbid=1016892300462189&set=pcb.1016892423795510

綠在屯門：舊書文具齊回收

收集日期：2月4日至9日

收集地點：屯門屯義街9號綠在屯門

收集要求：所有書本及文具需至少達八成新

接受書本類別：語言學習、兒童繪本、教育／心理學、生活百科、理財／商務、生態／旅遊、電腦／資訊科技、藝術／音樂、小說／圖書

網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=1013948540778895&set=a.466851302155291

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