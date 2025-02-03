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大S徐熙媛流感併發肺炎離世　本港處流感季節　了解流感併發症包括敗血症、腦炎等 (13:08)

台灣女星徐熙媛（大S）因流感併發肺炎離世，引起各界對流感關注。本港正處於流感季節，根據衛生防護中心1月19日至25日數據，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是10.7宗（每千個診症計），高於前一周的9.9宗；定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是46.7宗（每千個診症計），高於前一周的43.8宗。衛生防護中心指出，流感是常見由人類季節性流感病毒引致的呼吸道感染，本港季節性流感一般於1至3或4月，以及7、8月較為流行。

●流感病徵：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。健康的人患上季節性流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒。

●流感引起併發症：高風險的人患上季節性流感，有可能出現嚴重情況，例如長者、5歲以下兒童、孕婦及有長期健康問題的人。流感相關併發包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎甚至死亡。

●流感傳播途徑：流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

●流感潛伏期：一般約為1至4天。

●流感治理方法

- 大部分人患上流感後能自行康復。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

- 症狀較輕微的人應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。

- 抗生素是治療細菌感染而非病毒感染的藥物，服用抗生素不能治癒流感或加快痊癒。

- 抗病毒劑能減輕病情和縮短患病時間，但必須經由醫生處方才可服用。

資料來源：衛生防護中心

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