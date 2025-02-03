立春節氣｜乍暖還寒易患流感　中醫湯水茶飲助抗病：蘿蔔胡椒蛋花湯、人參栗子粟米湯、靈芝茶飲 (09:18)

1.蘿蔔胡椒蛋花湯（3-4人份）

材料：蘿蔔半條、蛋2隻、胡椒粉少許、水1500毫升、鹽少許、麻油少許

製法：蘿蔔刨絲，加入胡椒粉及鹽，放進沸水中煮20分鐘，最後加上雞蛋拌勻，熄火加麻油。

功效：蘿蔔性涼，味甘辛，入脾、胃、肺經。清熱生津、涼血止血、化痰止咳。熟食益脾和胃、消食下氣、化痰熱。

2.人參栗子粟米湯（2人份）

材料：鮮人參1支、粟米3條、栗子20粒、水2500毫升、鹽少許、紅棗3粒切半

製法：粟米切件，加入栗子及鮮人參一齊煮1小時，加入鹽及紅棗煮5分鐘。

功效：人參性平、味甘、微苦，大補元氣，複脈固脫，補脾益肺，生津止渴，安神益智。常用於體虛欲脫，肢冷脈微，脾虛食少，肺虛喘咳。春夏養陽，宜食用人參大補元氣，元氣足，身體抗病能力佳。

注意：飲用人參湯當日不宜吃蘿蔔。

3.靈芝茶飲（1人份）

材料：靈芝15克、甘草1片、五指毛桃30克、水1000毫升

製法：先浸1小時，煮45分鐘。

功效：靈芝有助調節身體免疫功能。

注意：痛風患者慎飲，應先向註冊中醫師或醫生查詢。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

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