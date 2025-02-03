明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

立春節氣｜乍暖還寒易患流感　中醫湯水茶飲助抗病：蘿蔔胡椒蛋花湯、人參栗子粟米湯、靈芝茶飲 (09:18)

今日（3日）立春，近期天氣乍暖還寒溫差大，人容易患流感，註冊中醫師胡玘君接受明報電子平台組訪問表示，立春後陽氣初生，根據中醫理論，春屬木，與肝相應，飲食宜辛甘發散之品（如韭菜、蘿蔔、葱等），有利陽氣生發，以及肝氣疏泄，有助抗病。胡玘君提供三個相關湯水或茶飲食譜（蘿蔔胡椒蛋花湯、人參栗子粟米湯、靈芝茶飲）。中醫教按穴抗流感：風池穴、感冒一穴、感冒二穴

1.蘿蔔胡椒蛋花湯（3-4人份）

材料：蘿蔔半條、蛋2隻、胡椒粉少許、水1500毫升、鹽少許、麻油少許
製法：蘿蔔刨絲，加入胡椒粉及鹽，放進沸水中煮20分鐘，最後加上雞蛋拌勻，熄火加麻油。
功效：蘿蔔性涼，味甘辛，入脾、胃、肺經。清熱生津、涼血止血、化痰止咳。熟食益脾和胃、消食下氣、化痰熱。

2.人參栗子粟米湯（2人份）

材料：鮮人參1支、粟米3條、栗子20粒、水2500毫升、鹽少許、紅棗3粒切半
製法：粟米切件，加入栗子及鮮人參一齊煮1小時，加入鹽及紅棗煮5分鐘。
功效：人參性平、味甘、微苦，大補元氣，複脈固脫，補脾益肺，生津止渴，安神益智。常用於體虛欲脫，肢冷脈微，脾虛食少，肺虛喘咳。春夏養陽，宜食用人參大補元氣，元氣足，身體抗病能力佳。
注意：飲用人參湯當日不宜吃蘿蔔。

3.靈芝茶飲（1人份）

材料：靈芝15克、甘草1片、五指毛桃30克、水1000毫升
製法：先浸1小時，煮45分鐘。
功效：靈芝有助調節身體免疫功能。
注意：痛風患者慎飲，應先向註冊中醫師或醫生查詢。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

立春飲食 中醫貼士：

三素飯　薑黃辛而不辣助陽氣生發【附食譜】

立春養生（中醫動）

相關字詞﹕立春 二十四節氣 感冒 流感 中醫湯水 中醫教路 中醫茶飲 抗流感湯水 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞