新年飲飽食滯　7款茶飲消滯一文睇【附材料及製法】 (17:17)

●山楂甘草茶

【材料】山楂15克、甘草6克、水1500毫升

【製法】所有材料以文火煮30分鐘，即可飲用。

【功效】消食化積。

【飲用注意】此茶飲有活血作用，孕婦不宜。

●山楂橘皮茶

【材料】山楂5錢、橘皮2錢、蜂蜜適量、沸水適量

【製法】山楂與橘皮放茶杯內，沸水沖泡10分鐘，加入適量蜂蜜便可飲用。

【功效】健脾理氣、消滯。

●檸檬薏米水

【材料】生薏米30克、熟薏米30克、檸檬1個、清水1500毫升

【製法】生熟薏米洗淨瀝乾，檸檬洗淨切片備用。薏米放入鍋中加水，大火煮滾後轉中小火，煮約30分鐘，放暖後加入檸檬，可按口味加入適量冰糖調味。

【功效】生薏米清熱利水，熟薏米健脾燥濕，檸檬酸甜開胃，趁暖喝有助消滯。

【飲用注意】孕婦不宜；有胃病、胃酸倒流的人慎飲。

●香橙桔子茶

【材料】橙1個、桔子1個、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

【製法】先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁。

【功效】桔子健胃，橙開胃健脾，再配合茶，消滯健胃。

●玫瑰洛神花茶

【材料】洛神花6朵、玫瑰花6朵、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

【製法】洛神花洗淨，摘下花瓣。開水煮沸，放入冰糖煮溶，放入茶葉和洛神花後熄火，最後放入玫瑰花。

【功效】洛神花有消滯作用，冰糖和胃，玫瑰花理氣。此茶飲能助消化，疏肝理氣解鬱。

●洛神花山楂茶

【材料】洛神花（新鮮或曬乾）2至3朵、山楂1至2錢、甘草1至2錢、生薑1至2片、滾水適量

【製法】所有材料放入杯中，加入滾水，焗約15分鐘即成。

【功效】洛神花和山楂有消食導滯作用，甘草中和酸味，脾胃虛寒宜加溫性的生薑，有助中和寒性。

●藿香薄荷茶

【材料】藿香12克、薄荷6克、熱水適量

【製法】藿香和薄荷以熱水浸泡15分鐘，每日一次。

【功效】有助紓緩大吃大喝容易引致消化不良、濕重及胃脹口臭的徵狀。

【飲用注意】適合消化不良，胃脹口臭的人；體質虛弱者不宜飲用。

註：以上茶飲僅供參考，各人體質不同，如有疑問應先諮詢註冊中醫。

資料來源：明報

茶飲 實用資訊：

飲茶5注意 中醫提醒：空腹勿飲茶、勿以茶代水

消滯茶飲｜中醫：適量飲茶消食化積 荷葉山楂焗水飲亦可【附製法】