年初二煙花晚上8時開始　全長23分鐘　港島、尖沙嘴黃昏開始封路　港鐵加強服務 (15:30)

封路安排

港島中區、灣仔及東區由下午約5時30分起分階段實施封路措施及相應的改道安排。另外，介乎民康街與維園道之間的一段東區走廊（西行）會由晚上7時45分起臨時封閉，禁止車輛（專營巴士除外）駛入，直至道路重開。尖沙嘴及西九文化區一帶由下午約5時起，分階段實施封路措施及相應的改道安排，直至人群散去及道路重開。

港鐵7條鐵路線加強服務

港鐵7條鐵路線（觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線、屯馬線、東鐵線及東涌線）將調整班次加強服務，以配合乘客前往觀賞及離場。

煙花主題「金蛇迎春慶豐年」

今年煙花匯演的主題為「金蛇迎春慶豐年」，分為九幕，各具特色。第一幕《一元復始》和第二幕《花開富貴》將分別閃現幸運紅「8」字和金元寶圖案，祝願香港市民花開富貴和財源滾滾；第八幕《添福添喜》以大熊貓為主題，六個可愛的熊貓頭在維港上空出現，代表大熊貓「安安」、「可可」、「盈盈」、「樂樂」，以及新生龍鳳胎「家姐」和「細佬」，在綠色的竹葉及銀色的流光襯托下，象徵快樂團圓。壓軸一幕《瑞蛇豐年》，在背景音樂《金蛇狂舞》鑼鼓聲中，「游星」煙花在空中起舞，與音樂互相呼應，祝願國家繁榮昌盛，市民歲歲平安。