明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

年初二煙花晚上8時開始　全長23分鐘　港島、尖沙嘴黃昏開始封路　港鐵加強服務 (15:30)

農曆新年煙花匯演年初二（30日）晚8時起上演，節目全長約23分鐘，發放的煙花多達23,888枚。觀賞地點包括尖沙嘴、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等。

封路安排

港島中區、灣仔及東區由下午約5時30分起分階段實施封路措施及相應的改道安排。另外，介乎民康街與維園道之間的一段東區走廊（西行）會由晚上7時45分起臨時封閉，禁止車輛（專營巴士除外）駛入，直至道路重開。尖沙嘴及西九文化區一帶由下午約5時起，分階段實施封路措施及相應的改道安排，直至人群散去及道路重開。

港鐵7條鐵路線加強服務

港鐵7條鐵路線（觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線、屯馬線、東鐵線及東涌線）將調整班次加強服務，以配合乘客前往觀賞及離場。

煙花主題「金蛇迎春慶豐年」

今年煙花匯演的主題為「金蛇迎春慶豐年」，分為九幕，各具特色。第一幕《一元復始》和第二幕《花開富貴》將分別閃現幸運紅「8」字和金元寶圖案，祝願香港市民花開富貴和財源滾滾；第八幕《添福添喜》以大熊貓為主題，六個可愛的熊貓頭在維港上空出現，代表大熊貓「安安」、「可可」、「盈盈」、「樂樂」，以及新生龍鳳胎「家姐」和「細佬」，在綠色的竹葉及銀色的流光襯托下，象徵快樂團圓。壓軸一幕《瑞蛇豐年》，在背景音樂《金蛇狂舞》鑼鼓聲中，「游星」煙花在空中起舞，與音樂互相呼應，祝願國家繁榮昌盛，市民歲歲平安。

相關字詞﹕年初二 煙花 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞