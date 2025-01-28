DeepSeek｜95後關鍵開發者「天才少女」羅福莉爆紅　羅福莉是誰？ (20:14)

DeepSeek掘起震撼全球。美國總統特朗普表周三（28日）表示，DeepSeek能以更少的資源提供與現有人工智慧模型相同的效能，威脅美國主導AI熱潮的地位。

北大碩士8論文登AI頂尖會議

綜合內地媒體報道，現年約30歲的羅福莉，2013年高中畢業，後來在 北京師範大學攻讀電腦專業，碩士畢業於北京大學計算語言學專業。2019年，她於北大讀碩士期間，在AI領域頂尖國際會議ACL發表8篇論文，並登上「知乎」熱搜。

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碩士畢業後，羅福莉加入阿里達摩院作人工智慧研究，從事預訓練語言模型相關的工作，負責阿里達摩院AliceMind開發項目，主導開發多語言預訓練模型VECO。

跳槽DeepSeek開發模型攻AI界

2022年，羅福莉加入幻方量化從事深度學習相關策略建模與演算法研究，後來跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發 MoE模型（混合專家模型）DeepSeek-V2。

去年5月，在DeepSeek-V2發布以後，羅福莉在知乎上撰文，表示「單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊」，又指相比GPT4，DeepSeek-V2屬「性價比之王」。