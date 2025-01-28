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DeepSeek｜95後關鍵開發者「天才少女」羅福莉爆紅　羅福莉是誰？ (20:14)

中國人工智能公司深度求索（DeepSeek）備受全球關注，除掀起大眾對DeepSeek及其始創人梁文鋒關注外，曾參與語言模型DeepSeek-V2研發的關鍵開發者之一、被稱為AI「天才少女」的羅福莉亦成為關注焦點。有內地媒體報道指出，小米創辦人雷軍去年甚至以高達千萬人民幣年薪，向她挖角並領導小米AI大模型團隊。

DeepSeek掘起震撼全球。美國總統特朗普表周三（28日）表示，DeepSeek能以更少的資源提供與現有人工智慧模型相同的效能，威脅美國主導AI熱潮的地位。

北大碩士8論文登AI頂尖會議　

綜合內地媒體報道，現年約30歲的羅福莉，2013年高中畢業，後來在北京師範大學攻讀電腦專業，碩士畢業於北京大學計算語言學專業。2019年，她於北大讀碩士期間，在AI領域頂尖國際會議ACL發表8篇論文，並登上「知乎」熱搜。

相關報道：DeepSeek｜DeepSeek熱度飈升　一文認識DeepSeek背景及創始人梁文鋒

碩士畢業後，羅福莉加入阿里達摩院作人工智慧研究，從事預訓練語言模型相關的工作，負責阿里達摩院AliceMind開發項目，主導開發多語言預訓練模型VECO。

跳槽DeepSeek開發模型攻AI界

2022年，羅福莉加入幻方量化從事深度學習相關策略建模與演算法研究，後來跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE模型（混合專家模型）DeepSeek-V2。

去年5月，在DeepSeek-V2發布以後，羅福莉在知乎上撰文，表示「單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊」，又指相比GPT4，DeepSeek-V2屬「性價比之王」。

自稱是羅福莉的高中老師李波去年12月接受內地媒體訪問時，引述當年僅29歲的羅福莉說仍未答應是否加入小米。李波在訪問時表示，羅福莉在研究生畢業後工作一年左右結婚，夫婦在杭州已經買了物業。（澎湃新聞/證券時報）

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