新年假求診｜醫管局普通科門診、中醫診所維持服務名單及時間一覽 (15:00)

醫管局表示，農曆新年假期期間（1月29日至31日），18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務（詳見下表一）。求診者可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
另外，18區中醫診所暨教研中心亦會於1月30日至31日特別加開政府資助中醫門診診症時段（詳見下表二），並於假期前後（1月28日、2月1日及3日）加強服務，以應對市民的求診需要。求診者可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診者）預約服務。
表一：普通科門診服務安排（1月29日至31日）
|地區
|普通科門診診所名單
|地址
|預約電話
|診所電話
|港島區
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|香港仔水塘道10號
|3543 5011
|2555 0381
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|筲箕灣柴灣道8號一樓
|3157 0077
|2560 0211
|貝夫人普通科門診診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
|3157 0000
|3553 3116
|堅尼地城賽馬會普通科門診診所
|堅尼地城域多利道45號
|3543 5088
|2817 3215
|九龍區
|觀塘社區健康中心
|觀塘協和街60號地下高層
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所
|新蒲崗太子道東600號
|3157 0113
|2383 3311
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|油麻地炮台街145號一樓
|3157 0880
|2272 2400
|* 長沙灣賽馬會普通科門診診所
|長沙灣廣利道2號
|3157 0122
|2387 8211
|新界區
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|荃灣沙咀道213號
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|沙田瀝源街9號地下
|3157 0972
|2692 8730
|北區社區健康中心
|上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓北區家庭醫學中心
|3157 0965
|2957 5186
|大埔賽馬會普通科門診診所
|大埔汀角路37號地下
|3157 0906
|2664 2039
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|3157 0660
|2191 1083
|屯門診所
|屯門新墟青賢街11號
|3543 0886
|2452 9111
|元朗賽馬會健康院
|元朗青山公路269號
|3543 5007
|2443 8511
|# 下葵涌普通科門診診所
|葵涌麗祖路77號
|3157 0100
|3651 5411
|# 北大嶼山社區健康中心
|大嶼山東涌松仁路8號
北大嶼山醫院三樓
|3157 0106
|3467 7374
#於1月30日提供服務
*於1月31日提供服務
服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時
表二：18區中醫診所服務安排（1月30日至31日）
|地區
|18區中醫診所暨教研中心
|地址
|預約電話
|服務時間
|港島區
|東華三院-香港大學中醫診所暨教研中心(中西區)
|上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓
|2589 4700
|1月31日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午6時
|東華三院-香港大學中醫診所暨教研中心(東區)
|柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼
|3197 2000
|1月30日
上午9時 - 下午1時
2025年1月31日
上午9時 - 下午1時
|香港防癆會-香港大學中醫診所暨教研中心(南區)
|香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓
|2580 8158
|1月31日
上午9時 - 下午5時
|香港防癆會-香港大學中醫診所暨教研中心(灣仔區)
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓
|3553 3238
|1月31日
上午9時 - 下午5時
|九龍區
|博愛醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(九龍城區)
|何文田愛民邨保民樓401-412室
|2193 7000
|1月31日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午5時
|基督教家庭服務中心-香港中文大學中醫診所暨教研中心(觀塘區)
|牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓
|3583 4114
|1月31日
上午9時 - 下午4時
|仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(深水埗區)
|深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓
|2194 9911
|1月30日
上午9時 - 下午1時
1月31日
上午9時 - 下午1時
|香港佛教聯合會-香港大學中醫診所暨教研中心(黃大仙區)
|樂富杏林街10號香港佛教醫院C座地下及閣樓
|2338 3103
|1月31日
上午9時 - 下午5時
|博愛醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(油尖旺區)
|佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓
|2618 7200
|1月31日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午5時
|新界區
|仁愛堂-香港大學中醫診所暨教研中心(離島區)
|大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓
|3188 5383
|1月31日
上午8時 - 下午1時
下午2時 - 下午6時
|仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(葵青區)
|葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下
|2370 2216
|1月30日
上午9時 - 下午1時
1月31日
上午9時 - 下午1時
|工聯會工人醫療所-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(北區)
|粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓
|2670 2130
|1月31日
上午9時 - 中午12時
下午1時 - 下午5時
|靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心(西貢區)
|將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓
|2701 1020
|1月31日
上午9時 - 下午12時30分
下午2時 - 下午5時30分
|博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心(沙田區)
|沙田大圍文禮路2號沙田(大圍)診所地下
|2479 2126
|1月30日
上午9時 - 下午1時
1月31日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午5時
|基督教聯合那打素社康服務-香港中文大學中醫診所暨教研中心(大埔區)
|大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下
|2663 0004
|1月31日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午6時
|仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(荃灣區)
|荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓
|2416 0303
|1月30日
上午9時 - 下午1時
1月31日
上午9時 - 下午1時
|仁愛堂-香港中文大學中醫診所暨教研中心(屯門區)
|屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓
|2430 1309
|1月30日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午6時
|博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心(元朗區)
|元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓
|2478 5769
|1月30日
上午9時 - 下午1時
1月31日
上午9時 - 下午1時
下午2時 - 下午5時