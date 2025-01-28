新年假求診｜醫管局普通科門診、中醫診所維持服務名單及時間一覽 (15:00)

另外，18區中醫診所暨教研中心亦會於1月30日至31日特別加開政府資助中醫門診診症時段（詳見下表二），並於假期前後（1月28日、2月1日及3日）加強服務，以應對市民的求診需要。求診者可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診者）預約服務。

表一：普通科門診服務安排（1月29日至31日）

地區 普通科門診診所名單 地址 預約電話 診所電話 港島區 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 3543 5011 2555 0381 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 3157 0077 2560 0211 貝夫人普通科門診診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3157 0000 3553 3116 堅尼地城賽馬會普通科門診診所 堅尼地城域多利道45號 3543 5088 2817 3215 九龍區 觀塘社區健康中心 觀塘協和街60號地下高層 3157 0687 2389 0331 聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 3157 0118 2354 2267 柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 3157 0113 2383 3311 油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號一樓 3157 0880 2272 2400 * 長沙灣賽馬會普通科門診診所 長沙灣廣利道2號 3157 0122 2387 8211 新界區 戴麟趾夫人普通科門診診所 荃灣沙咀道213號 3157 0107 2614 4789 瀝源普通科門診診所 沙田瀝源街9號地下 3157 0972 2692 8730 北區社區健康中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓北區家庭醫學中心 3157 0965 2957 5186 大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 3157 0906 2664 2039 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 3157 0660 2191 1083 屯門診所 屯門新墟青賢街11號 3543 0886 2452 9111 元朗賽馬會健康院 元朗青山公路269號 3543 5007 2443 8511 # 下葵涌普通科門診診所 葵涌麗祖路77號 3157 0100 3651 5411 # 北大嶼山社區健康中心 大嶼山東涌松仁路8號 北大嶼山醫院三樓 3157 0106 3467 7374

#於1月30日提供服務

*於1月31日提供服務

服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

表二：18區中醫診所服務安排（1月30日至31日）