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新年假求診｜醫管局普通科門診、中醫診所維持服務名單及時間一覽 (15:00)

醫管局表示，農曆新年假期期間（1月29日至31日），18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務（詳見下表一）。求診者可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

另外，18區中醫診所暨教研中心亦會於1月30日至31日特別加開政府資助中醫門診診症時段（詳見下表二），並於假期前後（1月28日、2月1日及3日）加強服務，以應對市民的求診需要。求診者可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診者）預約服務。

表一：普通科門診服務安排（1月29日至31日

地區 普通科門診診所名單 地址 預約電話 診所電話
港島區 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 3543 5011 2555 0381
筲箕灣賽馬會普通科門診診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 3157 0077 2560 0211
貝夫人普通科門診診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3157 0000 3553 3116
堅尼地城賽馬會普通科門診診所 堅尼地城域多利道45號 3543 5088 2817 3215
九龍區 觀塘社區健康中心 觀塘協和街60號地下高層 3157 0687 2389 0331
聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 3157 0118 2354 2267
柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 3157 0113 2383 3311
油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號一樓 3157 0880 2272 2400
* 長沙灣賽馬會普通科門診診所 長沙灣廣利道2號 3157 0122 2387 8211
新界區 戴麟趾夫人普通科門診診所 荃灣沙咀道213號 3157 0107 2614 4789
瀝源普通科門診診所 沙田瀝源街9號地下 3157 0972 2692 8730
北區社區健康中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓北區家庭醫學中心 3157 0965 2957 5186
大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 3157 0906 2664 2039
將軍澳（寶寧路）普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 3157 0660 2191 1083
屯門診所 屯門新墟青賢街11號 3543 0886 2452 9111
元朗賽馬會健康院 元朗青山公路269號 3543 5007 2443 8511
# 下葵涌普通科門診診所 葵涌麗祖路77號 3157 0100 3651 5411
# 北大嶼山社區健康中心 大嶼山東涌松仁路8號

 

北大嶼山醫院三樓

3157 0106 3467 7374

#於1月30日提供服務

*於1月31日提供服務

服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

 

表二：18區中醫診所服務安排（1月30日至31日

地區 18區中醫診所暨教研中心 地址 預約電話 服務時間
港島區 東華三院-香港大學中醫診所暨教研中心(中西區) 上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓 2589 4700 1月31日

 

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午6時

東華三院-香港大學中醫診所暨教研中心(東區) 柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼 3197 2000 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

2025年1月31日

上午9時 - 下午1時

香港防癆會-香港大學中醫診所暨教研中心(南區) 香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓 2580 8158 1月31日

 

上午9時 - 下午5時

香港防癆會-香港大學中醫診所暨教研中心(灣仔區) 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓 3553 3238 1月31日

 

上午9時 - 下午5時

九龍區 博愛醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(九龍城區) 何文田愛民邨保民樓401-412室 2193 7000 1月31日

 

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午5時

基督教家庭服務中心-香港中文大學中醫診所暨教研中心(觀塘區) 牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓 3583 4114 1月31日

 

上午9時 - 下午4時

仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(深水埗區) 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓 2194 9911 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

1月31日

上午9時 - 下午1時

香港佛教聯合會-香港大學中醫診所暨教研中心(黃大仙區) 樂富杏林街10號香港佛教醫院C座地下及閣樓 2338 3103 1月31日

 

上午9時 - 下午5時

博愛醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(油尖旺區) 佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓 2618 7200 1月31日

 

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午5時

新界區 仁愛堂-香港大學中醫診所暨教研中心(離島區) 大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓 3188 5383 1月31日

 

上午8時 - 下午1時

下午2時 - 下午6時

仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(葵青區) 葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下 2370 2216 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

1月31日

上午9時 - 下午1時

工聯會工人醫療所-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(北區) 粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓 2670 2130 1月31日

 

上午9時 - 中午12時

下午1時 - 下午5時

靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心(西貢區) 將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓 2701 1020 1月31日

 

上午9時 - 下午12時30分

下午2時 - 下午5時30分

博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心(沙田區) 沙田大圍文禮路2號沙田(大圍)診所地下 2479 2126 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

1月31日

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午5時

基督教聯合那打素社康服務-香港中文大學中醫診所暨教研中心(大埔區) 大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院J座地下 2663 0004 1月31日

 

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午6時

仁濟醫院-香港浸會大學中醫診所暨教研中心(荃灣區) 荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓 2416 0303 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

1月31日

上午9時 - 下午1時

仁愛堂-香港中文大學中醫診所暨教研中心(屯門區) 屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓 2430 1309 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午6時

博愛醫院-香港中文大學中醫診所暨教研中心(元朗區) 元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓 2478 5769 1月30日

 

上午9時 - 下午1時

1月31日

上午9時 - 下午1時

下午2時 - 下午5時

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