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DeepSeek｜DeepSeek熱度飈升　一文認識DeepSeek背景及創始人梁文鋒 (11:02)

DeepSeek備受全球關注。自中國人工智能公司深度求索（DeepSeek）本月20日發布了最新大語言模型DeepSeek-R1，市場相信發展AI毋須再投入大量成本。美國上市的晶片龍頭股Nvidia（英偉達）收市重挫16%。

●為何DeepSeek來勢洶洶？

根據多項第三方評測，DeepSeek-R1以極低成本實現與OpenAI去年底才發布的最新模型「o1」同等性能，對於一款中國大模型來說，能夠在美國力壓ChatGPT，業界評論是歷史性一刻。

●DeepSeek模型成本？

DeepSeek去年底釋出開源大型語言模型DeepSeek V3，到本月20公布DeepSeek-R1模型正式版。DeepSeek發布DeepSeek-V3時宣稱，依靠2048顆英偉達晶片H800完成6710億參數模型的訓練，成本約560萬美元（約4368萬港元），遠低於其他模型的訓練成本。據《華爾街日報》，AI開發商Anthropic首席執行官Dario Amodei去年表示，構建一個模型的成本在1億至10億美元（約7.8億至78億港元）之間。

內地紅星新聞報道，DeepSeek-R1的訓練只調用了2000餘塊顯卡，為期53天，總訓練成本為558萬美元（約4352萬港元），不到其他世界頂級大模型一次訓練成本的十分之一。

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●DeepSeek創始人梁文鋒

DeepSeek創始人梁文鋒1985年生於廣東吳川，曾以當地高考狀元身分考入浙江大學，對人工智能興趣濃厚，攻讀碩士期間將技術應用在量化交易上，畢業後創立的「幻方量化」成為內地量化私募基金龍頭。

2015年中證500股指期貨上市，梁文鋒緊貼潮流自立門戶，立志將幻方量化打造為世界頂級量化對冲基金。2018年，幻方量化首次獲內地私募證券領域最高獎項「私募金牛獎」，並確立以AI為發展方向。2023年DeepSeek正式成立，因訓練成本極低而被稱為「AI界的拼多多」。

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●梁文鋒：OpenAI閉源也無法阻止被追趕

被問到DeepSeek為何只做研究，不似大部分中國企業兼顧應用，梁文鋒表示，目前階段是技術創新的爆發期，並非應用的爆發期，覺得現在最重要是參與全球創新的浪潮。DeepSeek有將自家技術開源，與大眾分享。梁文鋒稱：「在顛覆性的技術面前，閉源形成的護城河是短暫的。即使OpenAI閉源，也無法阻止被別人追趕。」

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●DeepSeek團隊「90後」佔比逾75%

內地紅星新聞報道，DeepSeek團隊成員約超過一半為「95後」，「90後」佔比超過75%。梁文鋒曾表示，公司員工「都是一些Top高校的應屆畢業生、沒畢業的博四、博五實習生，還有一些畢業才幾年的年輕人」。DeepSeek內部的團隊氛圍也較為寬鬆，梁文鋒曾稱團隊中每一個成員可以調用的資源都「沒有上限」，並且管理制度上非常推崇扁平化（即減少管理層級）。

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資料來源：明報、內地紅星新聞

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