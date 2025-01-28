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電子利市｜八達通一嘟派利市　七大支付平台、銀行派電子利市詳情一文看 (09:00)

農曆新年除了派傳統利市，近年亦流行派電子利市。本文整合多個可派電子利市的支付平台或銀行。部分平台或銀行派電子利市可獲抽奬機會，亦可能收取手續費，選擇平台前應留意使用細則。

●八達通
八達通App提供三個派電子利市方法，包括「直接嘟卡派」、遙距發送，以及掃QR Code（二維碼）抽利市。
 
1. 「直接嘟卡派」功能即是用手機把八達通銀包的金額直接嘟入小朋友的八達通，變相即時增值八達通。派發者毋須預先在八達通App登記接收利市者的八達通，所有八達通銀包帳戶持有人均可使用。
2. 遙距派利市功能讓用戶直接發送利市至親友的八達通銀包，用戶亦可選擇祝賀貼圖。惟要留意，P2P付款服務只限銀包Plus及Pro（已認證）持有人，接收利市者須有八達通銀包。
3. 用戶透過QR Code派電子利市，可自訂利市金額及數量，讓親友透過八達通App掃描QR Code獲得利市。每個QR Code有效時限為15分鐘，派發者可延長時間，派完後可點選「停止派發」。每次最多可派200封電子利市，每名親友只可透過同一個QR Code領取一封電子利市，詳情可參閱官網。此功能目前只限八達通銀包Plus及Pro（已認證）帳戶持有人使用，接收利市者須有八達通銀包。
 

●恒生銀行

恒生用戶可透過恒生Mobile App派發「e利是」，每次最多可派10封，還可選擇利市封主題及輸入祝福語。即日起至2月12日，透過恒生Mobile App（須用最新版本）「派e利是」、於恒生Digital Banking以轉數快轉帳，或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可獲抽奬機會，有機會贏得20克恒生財神足金金牌。推廣期內每人最多獲88次抽獎機會

派「e利是」教學

●渣打銀行

渣打客戶可透過手機應用程式中的SC Pay派發「e-利是」。完成轉帳後，用戶可揀選卡通祝福語信息，通知對方收取利市。

●中銀香港BoC Pay

BoC Pay電子利市服務特別聯乘海洋公園，推出10款大熊貓主題的電子利市封，亦可加入或自訂祝福語。客戶每次可同時發出10封電子利市，留意須於BoC Pay綁定智能/支付帳戶才可使用「利是」服務。另可點擊「拆利是」查閱收到但未拆的利市。

●PayMe

匯豐旗下的PayMe設有「群組利是」功能，用戶除了可向指定對象派利市，亦可將利市連結分享至社交通訊程式，讓對方按下連結收取利市。「定額利是」每封金額上限200元，「開運利是」（即金額隨機派發）總額上限為1萬元。用戶每次最多可派100封群組利市，亦可為利市加入祝福語。

●WeChat Pay HK

進入支付頁面，按「轉賬」，之後可選「派利是」。有多款蛇年主題利市封選擇，以及可自訂祝福語。用戶留意，透過WeChat Pay HK使用轉數快派發利市，須先完成身分認證。

●Alipay HK

Alipay HK用戶可發出帶祝福語的轉帳，在主頁選「過數」，進入後可在「揀心水封面」選「更多」，選「利是」主題，即可選恭喜發財的封面，也可自訂祝福留言。至於跨境利市，Alipay HK用戶可向內地支付寶用戶派利市，免手續費，單封限額為50至520元人民幣對應等值的港幣金額，用戶須留意不同級數的認證用戶匯款限額各異，詳情可參閱官網

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