大快活、大家樂、譚仔等6間連鎖店午市下午茶抵食之選　下午茶$21起 (17:35)

大快活

午市：雙餸飯$38[網址]

大快活午市推出百搭雙餸飯$38，如配熱飲則$45。

下午茶：$30有找[網址]

1.迷你熱狗+熱飲$23

2.迷你熱狗+粒粒紅豆冰$28

3.西多士+熱飲$29

4.鹹檸檬醬鮮油蕃茄吐司+熱飲$28

大家樂

1.香煎豬扒‧豉椒茄子燴肉片飯套餐，配飲品$37[網址]

供應時間：只限周一至五的午市，公眾假期除外，售完即止。

2.焗肉醬意粉$39[網址]

供應日期：即日至2025年2月10日（周一至五，公眾假期除外）

供應時間：11am–12pm

指定分店供應，數量有限，售完即止

吉野家

5款「開運瀛食」下午茶餐$38[網址]

1.日式雞肉炸餃子+日式一口脆雞+昆布米粉+紅豆焙茶特飲（冷/熱）

2.日式雞肉炸餃子+炭燒雞串+讚岐烏冬+紅豆焙茶特飲（冷/熱）

3.和風牛肉+日式雞肉炸餃子+讚岐烏冬+指定飲品

4.煎雞+日式雞肉炸餃子+讚岐烏冬+指定飲品

5.醬汁豚肉+日式雞肉炸餃子+讚岐烏冬+指定飲品

供應日期：即日至2月12日

（只限指定分店供應、餐種及指定飲品供應以個別分店為準，小西灣富怡花園、深井麗都大廈分店開運瀛食$39）

譚仔三哥米線

4款下午茶餐[網址]

1.三哥炸醬午餐肉飯（正常飯量）+十三香辣韭菜小食（配豬皮及豬紅）+熱飲$37

2.蒜香白肉撈油麵（可轉配飯）+雙餸清湯小食+熱飲$39

3.烘肉桂焦糖多士+熱飲$21

4.迷你雙餸米線（米線可轉泡飯）+雙併一人小食+熱飲$42

供應時間：周一至周日，2:30pm-5pm（可事先向分店查詢供應）

譚仔雲南米線

4款下午茶餐[網址]

1.肉桂焦糖多士+熱飲$21

2.譚仔炸醬午餐肉飯+雙餸清湯小食+熱飲$34

3.迷你雙餸米線+譚仔炸醬飯+熱飲$40

4.蒜香白肉撈寬麵+雙併一人小食+熱飲$46

供應時間：周一至周日，2:30pm-5pm（可事先向分店查詢供應）

壽司郎

壽司郎下午茶──四選一：1.赤身壽司盛合；2.三文魚盛合；3.炙燒壽司盛合；4.壽司與炸蝦牛油果卷盛合，當中選擇一款，另加一碗拉麵或烏冬，共收費$40。留意每人只限一份。

供應日期：周一至周五（公眾假期除外）

供應時間：2pm-5pm（可事先向分店查詢供應）

資料整理：葉志瀛 cyip01@mingpao.com