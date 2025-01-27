迎蛇年｜年廿九上頭炷香　黃大仙祠車公廟通宵開放【附農曆新年開放時間】 (20:00)

蛇年將至，想到寺廟上「頭炷香」的公眾留意，由於今年沒有年三十，故黃大仙祠會在年廿九（28日）晚上9時起通宵開放予善信入祠上「頭炷香」；車公廟則會在年廿九晚上11時起通宵開放至大年初一（29日）。農曆新年期間，黃大仙祠及車公廟亦會延長開放時間。
．嗇色園黃大仙祠
市民需於年廿九晚上9時前，在廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候。祠內第一參神平台設兩個頭炷香等候區，分別為晚上11時及翌日午夜12時上香。其他市民可於9時起入祠，以單向流水式到三處上香點（大殿、三聖堂、盂香亭）上香，不得停留或折返，亦不設求籤區、跪拜區及供品區。祠內禁止攜帶大型香枝、元寶蠟燭及供品。當晚園方將於網上平台及社交平台直播頭炷香情況。
農曆新年期間開放時間
|年廿九
|上午7時半至下午4時半；晚上9時至11時59分
|年初一
|零時至晚上9時
|年初二至十四
|上午7時半至晚上6時
|正月十五
|上午7時半至晚上9時
．沙田車公廟
車公廟年廿九晚將通宵開放至年初一，年初二（30日）晚上亦將通宵開放至年初三（31日）。
農曆新年期間開放時間
|年廿九
|早上8時至下午6時；晚上11時至11時59分
|年初一
|零時至晚上6時
|年初二
|早上9時至晚上6時；晚上11時至11時59分
|年初三
|零時至晚上6時
|年初四至正月十九
|早上8時至晚上6時