迎蛇年｜年廿九上頭炷香　黃大仙祠車公廟通宵開放【附農曆新年開放時間】 (20:00)

．嗇色園黃大仙祠

市民需於年廿九晚上9時前，在廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候。祠內第一參神平台設兩個頭炷香等候區，分別為晚上11時及翌日午夜12時上香。其他市民可於9時起入祠，以單向流水式到三處上香點（大殿、三聖堂、盂香亭）上香，不得停留或折返，亦不設求籤區、跪拜區及供品區。祠內禁止攜帶大型香枝、元寶蠟燭及供品。當晚園方將於網上平台及社交平台直播頭炷香情況。

農曆新年期間開放時間

年廿九 上午7時半至下午4時半；晚上9時至11時59分 年初一 零時至晚上9時 年初二至十四 上午7時半至晚上6時 正月十五 上午7時半至晚上9時

詳情：bit.ly/42nektl

．沙田車公廟

車公廟年廿九晚將通宵開放至年初一，年初二（30日）晚上亦將通宵開放至年初三（31日）。

農曆新年期間開放時間

年廿九 早上8時至下午6時；晚上11時至11時59分 年初一 零時至晚上6時 年初二 早上9時至晚上6時；晚上11時至11時59分 年初三 零時至晚上6時 年初四至正月十九 早上8時至晚上6時

詳情：bit.ly/3POfzu8