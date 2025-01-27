新年大掃除．辦公室｜鍵盤、水杯、微波爐清潔妙法　簡單指令快速清理Gmail信箱 (11:01)

●鍵盤

打工仔可使用靜電掃或長柄牙刷清潔鍵盤的罅隙；若有附除塵刷的小型吸塵機，吸塵效果將更佳。至於鍵盤表面，可用少許濕的毛巾抹拭，再讓它吹乾即可。

●水杯

不少打工仔枱頭都有一隻「萬年污漬」水杯，想清走咖啡漬、茶漬等頑固污迹，可以在杯裏加入適量梳打或過碳酸鈉【過碳酸鈉實測影片】，再倒入少許暖水，放置至少約15至20分鐘後沖洗擦拭即可。留意加入暖水時會有氣泡冒出，屬正常化學反應。

●微波爐

清潔茶水間的微波爐，可先放一碗檸檬水（使用至少四分之一個檸檬的汁）叮約2至3分鐘，趁有蒸氣餘熱時，用抹布抹去微波爐內的污漬。

●Gmail電郵信箱

Google Gmail信箱容易爆滿，用戶可在電腦版Gmail的「搜尋欄」輸入指令，快速篩選沒有用的電郵並刪除。指令及篩選條件如下：

指令 篩選條件 is:unread 未讀電郵 is:read 已讀電郵 category:promotions 宣傳、優惠和促銷電郵 category:primary 認識你的人或機構發出的電郵，包括學校、銀行、客服、Apple、Google等 category:social 社交媒體電郵 category:updates 更新通知電郵 category:forums 討論區電郵 category:reservations 航班、酒店和餐廳訂單電郵 category:purchases 支付訂單電郵 older_than:1y 距今1年以上電郵（可按需要更改數字） older_than:5m 距今5個月以上電郵（可按需要更改數字） from:[寄件者名稱或電郵地址] 特定寄件者的電郵 larger:1mb 容量大於1mb的電郵（可按需要更改數字）

資料來源：僱員再培訓局家務助理課程導師張美玲、Google、明報資料室