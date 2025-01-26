八達通周一起派利市　用戶玩遊戲搶利市　完成合資格消費兌換現金奬賞【附搶利市完整教學】 (18:43)

八達通用戶周一（1月27日）至2月28日期間，每日都可以參加「嘟」聲報喜小遊戲，完成遊戲者有機會獲派一封利市，金額為$88、$8、$6或$2，先到先得，派完即止。獲派利市者需於當日或翌日內完成$500或$100單次合資格消費交易，才可經八達通App將該利市兌換成現金奬賞。現金奬賞最快可在交易後的第三日，透過八達通App拍卡領取。

獲派利市價值 單一消費金額要求 $88 $500或以上 $8 $100或以上 $6 $100或以上 $2 $100或以上

用戶參加遊戲前，須先下載八達通手機應用程式，註冊或登入八達通帳戶，再參加「好賞嘟」並連結八達通，就可以在活動期內每日早上7時、11時及下午6時搶利市，每人每日只可贏取一封利市。4個參加遊戲搶利市方法如下：

於八達通App點擊主頁內的「嘟」聲報喜推廣橫幅 於網上點擊任何八達通「嘟」聲報喜廣告 用手機NFC位置（通常為手機背面頂部），觸碰參與商戶店內「嘟」聲報喜宣傳品 掃描旺角及銅鑼灣的「嘟」聲報喜戶外廣告牌，或全港各區巴士站的廣告

旺角及銅鑼灣廣告牌位置：

．銅鑼灣金百利商場戶外廣告牌（面向軒尼詩道，對面是崇光百貨）

．銅鑼灣羅素街54-56號巨型LED屏幕

．標誌性電車車身廣告

．銅鑼灣渣甸坊1-3號LED屏幕（近港鐵F1出口）

．旺角W Plaza戶外廣告牌

．香港各區的巴士站廣告

八達通「嘟」聲報喜搶利市影片教學