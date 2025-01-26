迎蛇年｜年廿九食團年飯　連續5年無年三十　天文台：機率約1%　與農曆月相有關 (17:25)

中國傳統年三十晚吃團年飯，翻開月曆細看，今年沒有年三十，團年飯要改到年廿九（1月28日），而且自2025年起，將會連續5年沒有年三十，這種情況是否罕見？年三十為何會消失？天文台為大家解答年三十消失之謎。