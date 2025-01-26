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迎蛇年｜年廿九食團年飯　連續5年無年三十　天文台：機率約1%　與農曆月相有關 (17:25)

中國傳統年三十晚吃團年飯，翻開月曆細看，今年沒有年三十，團年飯要改到年廿九（1月28日），而且自2025年起，將會連續5年沒有年三十，這種情況是否罕見？年三十為何會消失？天文台為大家解答年三十消失之謎。

天文台網誌解釋，農曆月是按月相（moon phase）周期制定，每月以出現「朔」（即新月）的日子為第一日。天文學上接連兩次「朔」相隔的時間稱為「朔望月」，平均約29.5306日。由於月曆上每月日數必須是整數，農曆採用「小月」29日和「大月」30日的編制方法，令農曆月的平均長度與「朔望月」大致相若。而農曆大月及小月的出現，並沒有簡單而又均勻的規律，剛好由2025年起連續5年的農曆十二月都是小月，即只有29日，因此這幾年沒有年三十。

2058年連續6年無年三十

事實上，農曆十二月為小月的概率，約為四成。過去100年（1925至2024年）內，年三十就有37年「失去蹤影」。以此粗略估計，連續5年沒有年三十的概率，只有約1%。根據天文台公曆與農曆對照表（www.hko.gov.hk/tc/gts/time/conversion.htm）統計出來，本世紀完結前，還會有兩次類近情況，分別為2058年至2063年，以及2089年至2094年，而這兩次更可能是連續6年沒有年三十。

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