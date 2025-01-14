西九文化區｜青年鄰舍節2025　今起一連三日設年宵市集、工作坊　《櫻桃小丸子》現身一起玩 (12:19)

熱門卡通《櫻桃小丸子》的主要角色將現身活動，由小丸子與9位同班同學組成的「三年四班──鄰舍義工隊」，與大家一起參與義工體驗遊戲，包括迷宮送米、波波池尋愛心湯料、與長者傾心事、逛超市買物資，以及減碳單車之旅等。入場參加者達成指定條件可換領貼紙、限定襟章、環保袋及環保餐具等聯乘精品。

活動現場還設置《櫻桃小丸子》兩個打卡場景，包括與小丸子家人「食盆菜」及小丸子夜燈裝置等，還設有小丸子主題的夾公仔機和角色造型相機供大家合照打卡留念。

活動詳情：

日期：2025年 1月24日至26日 (星期五至日)

市集開放時間：

1月24日星期五下午4時至8時

1月25日星期六上午10時至下午8時

1月26日星期日上午10時至下午8時

樂隊表演

時間：下午6時至9時

地點：西九文化區竹翠公園

費用：免費入場

預先登記網站：https://hkfyg-neigbourfest.info/umarket

更多活動詳情，請參看【香港青年協會網頁】

註：資料以主辦方最新公布為準