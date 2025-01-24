大掃除浴室｜短片示範清潔浴缸、浴缸膠邊除霉、玻璃去水垢竅門 (17:19)

張美玲續說明一般人清潔浴缸的常犯錯誤、平日如何保養浴缸。

浴缸

●常犯錯誤

不宜整個人踩進浴缸。因要利用清潔劑擦洗，整個人踩進浴缸，很容易滑倒摔傷。

不宜使用金屬刷或銅球，會刷花浴缸。應使用液態清潔劑及濕的海綿百潔布，以打圈方法擦抹。

●平日保養浴缸方法

每日洗澡後，可先用熱水沖洗浴缸，再用冷水沖洗，降低室內溫度；謹記將牆壁四周及浴缸的沐浴露、皮屑徹底沖走。用毛巾或玻璃刮將水刮走，保持空氣流通，開啟抽氣扇，保持浴室乾燥，預防發霉。

清潔浴缸用中性清潔劑，毋須用太強的清潔劑，以免磨蝕浴缸，加快老化。

浴缸水喉需保持浴缸出水位置關緊。長期滴水會損害浴缸表面。

花曬頭出水口──可定期用梳打粉開水浸泡，以牙刷擦拭。

浴缸膠邊

●常犯錯誤──沒有帶手套或口罩，沒有開窗或開啟抽氣扇通風。

注意：漂白水不可混合其他清潔劑使用。

●平日保養方法──每次用完浴缸後，可用膠刮刮走牆壁的水，拿乾抹布擦乾浴缸牆壁膠邊的水漬。

浴室玻璃

●常犯錯誤──清潔完玻璃後，没有抹乾玻璃。

●平日保養方法──定期清潔浴室玻璃，可以使用柔軟抹布、海綿、噴水瓶等工具。避免使用具刺激性清潔劑，以免損壞玻璃。

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