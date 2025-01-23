粵港澳大灣區燈會揭幕　全國最大展218燈組　巨型齊天大聖、簪花女神吸睛【附入場資訊】 (17:13)

粵港澳大灣區燈會昨晚（22日）在廣州南沙亮燈揭幕。燈會有蒲洲花園、南沙天后宮景區及濱海公園三大園區，總佔地約81個足球場般大，展示218組燈景及超過1萬盞彩燈，主遊覽路線超過3公里，是內地佔地最大、燈組最多、展期最長的燈會。場內最矚目的燈組包括高16米的齊天大聖孫悟空，以及18米高的簪花女神。