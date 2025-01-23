粵港澳大灣區燈會揭幕　全國最大展218燈組　巨型齊天大聖、簪花女神吸睛【附入場資訊】 (17:13)

粵港澳大灣區燈會昨晚（22日）在廣州南沙亮燈揭幕。燈會有蒲洲花園、南沙天后宮景區及濱海公園三大園區，總佔地約81個足球場般大，展示218組燈景及超過1萬盞彩燈，主遊覽路線超過3公里，是內地佔地最大、燈組最多、展期最長的燈會。場內最矚目的燈組包括高16米的齊天大聖孫悟空，以及18米高的簪花女神。
（短片來源：大灣區燈會官方微博）
粵港澳大灣區燈會詳情
日期：即日至3月30日，惟1月28日（年廿九）閉園休息，每天晚上6時亮燈（實際情況根據日落時間調整）
開放時間：下午3時半至晚上10時半，晚上9時半截止售票
門票：
．即日至1月27日（春節前）
早鳥票68元（人民幣．下同），每天限量1.2萬張；成人票128元（人民幣．下同），學生票及長者票90元，另有家庭套票
．1月29日至2月12日（年初一至十五）
成人票168元，學生票及長者票118元人民幣，另有家庭套票
．2月13日至3月30日（春節後），可參考微信公眾號「大灣區燈會官方」
購票方式：可在微信「大灣區燈會」官方小程式，或現場售票處購票。
港人如欲前往，可在深圳灣口岸坐大巴到南沙喜來登酒店，轉乘公交或地鐵等前往燈會出入口。燈會詳細交通及購票資訊可查閱此連結。
（資料來源：微信公眾號「大灣區燈會官方」）