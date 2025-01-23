久咳未癒｜中醫提醒川貝枇杷非人人啱　茶飲紓咳嗽：橘餅甘草解燥咳、桑葉菊花緩咽痛、杏仁紫蘇葉化痰 (18:08)

紓緩咳嗽三茶飲

1.橘餅甘草茶

材料：橘餅1個、甘草1片

製法：橘餅及甘草放杯或壼內，加約500毫升熱水（水溫約85°C），蓋上蓋子焗約5分鐘。水量不宜少於500毫升，因橘餅焗茶不宜濃。

功效：潤燥、止咳、化痰

主治：燥咳

注意：糖尿病人飲用前應先向註冊中醫師或醫生查詢，因橘餅一般以蜜糖漬製。

2.桑菊茶

材料：桑葉3克、菊花3克、薄荷1克

製法及飲用方法：所有材料放杯內，加熱水（水溫約85°C），蓋上杯蓋焗約5分鐘。打開杯蓋，先張口用口鼻嗅嗅此茶飲發放出來的蒸氣，以口鼻吸收箇中芳香揮發成分，之後才飲用，有助提升紓緩咳嗽效果。

功效：疏風清熱、宣肺止咳

主治：風熱感冒、咳嗽、咽微痛、口微渴

注意：風寒感冒不宜

3.杏蘇飲

材料：杏仁6克、紫蘇葉3克

製法：杏仁加水煮20分鐘，倒入杯內，加紫蘇葉，蓋上杯蓋待約5分鐘。打開杯蓋，先張口用口鼻嗅嗅此茶飲發放出來的蒸氣，以口鼻吸收紫蘇葉的芳香揮發成分，之後才飲用，有助提升紓緩咳嗽效果。

功效：發散風寒、宣肺化痰

主治：風寒感冒、發熱惡寒、頭痛無汗、咳嗽痰稀而白

注意：風熱感冒不宜

持續咳嗽逾月應求醫

胡玘君續稱，持續咳嗽可能是更嚴重疾病的初期症狀，例如哮喘、肺部感染、肺癌、肺纖維化等，倘持續咳嗽超過一個月，宜求醫接受適當診斷和治療。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

知多啲：風寒感冒vs.風熱感冒

紓緩咳嗽 中醫貼士：

紓緩咳嗽3方法 中醫教路：按太淵穴、喝暖水、甘草沖水飲

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