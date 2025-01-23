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久咳未癒｜中醫提醒川貝枇杷非人人啱　茶飲紓咳嗽：橘餅甘草解燥咳、桑葉菊花緩咽痛、杏仁紫蘇葉化痰 (18:08)

不少人感冒痊癒仍持續咳嗽，於咳嗽期間自行購買服用川貝枇杷露，註冊中醫師胡玘君接受明報電子平台組訪問提醒，川貝枇杷露非人人適合飲用，一般主要成分是川貝枇杷，適合熱咳，但寒咳者飲用或會愈飲愈咳。［熱咳寒咳要分清 食錯可加重咳嗽］胡玘君建議，注意保持氣管濕潤、避免吸入刺激性物質（如灰塵或花粉），並提供3款茶飲焗茶有助不同的人紓緩咳嗽；尤其是近期多燥咳，尤要注重「潤」。

紓緩咳嗽三茶飲

1.橘餅甘草茶

材料：橘餅1個、甘草1片
製法：橘餅及甘草放杯或壼內，加約500毫升熱水（水溫約85°C），蓋上蓋子焗約5分鐘。水量不宜少於500毫升，因橘餅焗茶不宜濃。
功效：潤燥、止咳、化痰
主治：燥咳
注意：糖尿病人飲用前應先向註冊中醫師或醫生查詢，因橘餅一般以蜜糖漬製。

2.桑菊茶

材料：桑葉3克、菊花3克、薄荷1克
製法及飲用方法：所有材料放杯內，加熱水（水溫約85°C），蓋上杯蓋焗約5分鐘。打開杯蓋，先張口用口鼻嗅嗅此茶飲發放出來的蒸氣，以口鼻吸收箇中芳香揮發成分，之後才飲用，有助提升紓緩咳嗽效果。
功效：疏風清熱、宣肺止咳
主治：風熱感冒、咳嗽、咽微痛、口微渴
注意：風寒感冒不宜

3.杏蘇飲

材料：杏仁6克、紫蘇葉3克
製法：杏仁加水煮20分鐘，倒入杯內，加紫蘇葉，蓋上杯蓋待約5分鐘。打開杯蓋，先張口用口鼻嗅嗅此茶飲發放出來的蒸氣，以口鼻吸收紫蘇葉的芳香揮發成分，之後才飲用，有助提升紓緩咳嗽效果。
功效：發散風寒、宣肺化痰
主治：風寒感冒、發熱惡寒、頭痛無汗、咳嗽痰稀而白
注意：風熱感冒不宜

持續咳嗽逾月應求醫

胡玘君續稱，持續咳嗽可能是更嚴重疾病的初期症狀，例如哮喘、肺部感染、肺癌、肺纖維化等，倘持續咳嗽超過一個月，宜求醫接受適當診斷和治療。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。

知多啲：風寒感冒vs.風熱感冒

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