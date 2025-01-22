烏溪沙青年新村初三開放日　入場費20元可用燒烤場玩彈牀　設新春攤位｜新年好去處2025 (11:08)

香港中華基督教青年會（YMCA）的烏溪沙青年新村，將於年初三（31日）舉行一年一度的開放日，入場費只需要20元，便可用營內設施（如燒烤場、康樂室等）和營地活動（如充氣彈牀、布袋球、匹克球等），還有不同的水上活動示範及體驗工作坊免費供入場者參與。當日會有近60檔新春攤位和打卡位，還有舞獅表演、中式傳統變臉表演、花式足球表演、跆拳道舞表演、街頭音樂歌唱表演等。