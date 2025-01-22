烏溪沙青年新村初三開放日　入場費20元可用燒烤場玩彈牀　設新春攤位｜新年好去處2025 (11:08)

香港中華基督教青年會（YMCA）的烏溪沙青年新村，將於年初三（31日）舉行一年一度的開放日，入場費只需要20元，便可用營內設施（如燒烤場、康樂室等）和營地活動（如充氣彈牀、布袋球、匹克球等），還有不同的水上活動示範及體驗工作坊免費供入場者參與。當日會有近60檔新春攤位和打卡位，還有舞獅表演、中式傳統變臉表演、花式足球表演、跆拳道舞表演、街頭音樂歌唱表演等。
活動詳情：
日期：2025年1月31日（星期五）
時間：上午10時至下午5時
地點：烏溪沙青年新村（新界沙田馬鞍山鞍駿街2號）
門票：20元（不設預售，即日以八達通/現金繳費）
注意事項：
1. 當日使用燒烤爐不另行收費，先到先得。
2. 門口售票處只作售賣入場門券（會於手背蓋上印章作入場證明），自費活動券需於入場後購買（草地足球場、大禮堂門外、綜合體育館門外）。免費及收費活動詳見本文圖4。
3. 只接受現金及八達通。
4. 當日泊車每次進出營地收費為100元。泊車場開放時間為上午10時至下午6時。
5. 當日茶室如常開放，食堂暫停營業。
公眾如有查詢，請致電2642 9420。
更多活動詳情，請參看「香港中華基督教青年會 - 烏溪沙青年新村」網頁：www.ymca.org.hk/en/news-release-250120。