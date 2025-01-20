明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

深圳花市｜四大花市指南　近深港口岸方便港人 (09:03)

行花市是迎春重要活動，深圳也有不少各具特色的花市，港人北上深圳也可到場感受新年氣氛。本文整合深圳四個較接近深港口岸的花市資訊，供讀者參考。惟市民留意，香港海關指出，根據香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，熱門年花蘭花屬瀕危植物物種，不得攜帶入境。

1. 羅湖愛國路花市（經羅湖口岸過關）

羅湖愛國路花市是深圳規模最大的花市，有多達298個舖位，設有花卉展銷、餐飲、文創、年貨、新春禮品等7大展區。今年主題為「蛇來運轉，春滿羅湖」，將會復刻2015年花市經典傳統門樓。

日期：1月22日至28日

地點：深圳羅湖愛國路

交通：經羅湖口岸過關到深圳後，在深圳地鐵羅湖站乘1號線，到老街站轉乘3號線至翠竹站，B2出口步行約15分鐘。

2. 福田節日大道花市（經福田口岸過關）

福田節日大道花市有約200個攤位，種類包括花卉、文創年貨、小吃餐飲等。另每日有3場財神駕到福氣派送活動，派發紅包及優惠券。

日期：1月22日至28日

地點：福田區節日大道節日廣場（卓悅中心）

交通：經福田口岸過關，從福田口岸站乘搭10號線至崗廈站，B出口步行約5分鐘。

3. 南山區荷蘭花卉小鎮（經深圳灣口岸過關）

南山區荷蘭花卉小鎮今年主題為「蛇年新花young」，地點串聯荷蘭花卉小鎮、中山公園、南頭古城，並延伸至南山區多處公園及商圈。今年花市更會與英雄聯盟國際IP合作，於深圳灣大街舉辦特色市集。

日期：1月22日至28日

地點：南山區月亮灣大道3008號荷蘭花卉小鎮

交通：從深圳灣口岸站乘搭13號線，於深大站轉乘1號線至大新站B出口，步行約23分鐘。

4. 鹽田中央公園花市（經蓮塘口岸過關）

鹽田中央公園花市地處海旁，遊客在逛花市之餘，亦可沿海濱棧道散步看海，打卡燈塔圖書館，到中央公園大草坪上露營嬉戲。

日期：1月22日至28日

地點：鹽田區海山街道海景路鹽田中央公園段

交通：經蓮塘口岸過關，從蓮塘口岸站乘2號線往海山站，A1出口步行8分鐘

相關字詞﹕深圳花市 北上消費 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞