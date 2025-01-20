深圳花市｜四大花市指南　近深港口岸方便港人 (09:03)

1. 羅湖愛國路花市（經羅湖口岸過關）

羅湖愛國路花市是深圳規模最大的花市，有多達298個舖位，設有花卉展銷、餐飲、文創、年貨、新春禮品等7大展區。今年主題為「蛇來運轉，春滿羅湖」，將會復刻2015年花市經典傳統門樓。

日期：1月22日至28日

地點：深圳羅湖愛國路

交通：經羅湖口岸過關到深圳後，在深圳地鐵羅湖站乘1號線，到老街站轉乘3號線至翠竹站，B2出口步行約15分鐘。

2. 福田節日大道花市（經福田口岸過關）

福田節日大道花市有約200個攤位，種類包括花卉、文創年貨、小吃餐飲等。另每日有3場財神駕到福氣派送活動，派發紅包及優惠券。

日期：1月22日至28日

地點：福田區節日大道節日廣場（卓悅中心）

交通：經福田口岸過關，從福田口岸站乘搭10號線至崗廈站，B出口步行約5分鐘。

3. 南山區荷蘭花卉小鎮（經深圳灣口岸過關）

南山區荷蘭花卉小鎮今年主題為「蛇年新花young」，地點串聯荷蘭花卉小鎮、中山公園、南頭古城，並延伸至南山區多處公園及商圈。今年花市更會與英雄聯盟國際IP合作，於深圳灣大街舉辦特色市集。

日期：1月22日至28日

地點：南山區月亮灣大道3008號荷蘭花卉小鎮

交通：從深圳灣口岸站乘搭13號線，於深大站轉乘1號線至大新站B出口，步行約23分鐘。

4. 鹽田中央公園花市（經蓮塘口岸過關）

鹽田中央公園花市地處海旁，遊客在逛花市之餘，亦可沿海濱棧道散步看海，打卡燈塔圖書館，到中央公園大草坪上露營嬉戲。

日期：1月22日至28日

地點：鹽田區海山街道海景路鹽田中央公園段

交通：經蓮塘口岸過關，從蓮塘口岸站乘2號線往海山站，A1出口步行8分鐘