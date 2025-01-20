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大寒節氣｜冬天面色欠佳　中醫示範按壓拍打4穴位　美白兼改善膚色【短片】 (11:36)

面色欠佳　按4穴位助改善（採訪：葉志瀛　拍攝、剪接：陳凱雯）

大寒是二十四節氣中最後一個節氣，寒冬過後，春天將至。註冊中醫師楊明霞接受明報電子平台組訪問稱，冬天天氣凍，血得寒則凝，會導致面色欠佳。楊明霞在短片示範按壓及拍打4個穴位，有助美白、改善膚色、增強血氣運行，以及改善睡眠質素。（採訪：葉志瀛　拍攝及剪接：陳凱雯）

●穴位1：四白穴（面部）

位置：在鼻樑中間拉一條橫線，眼珠中央拉一條直線的相交點
功效：順時針方向垂直按摩這個穴位，有助美白肌膚及改善膚色。

●穴位2：地倉穴（面部）

位置：由嘴唇拉一條橫線，眼珠中央拉一條直線的相交點
功效：順時針方向垂直按摩這個穴位，有助減輕笑紋，亦有助提升面部輪廓，改善膚色。

●穴位3：頰車穴（面部）

位置：頰車穴就是平日咬緊牙關時，脹起的咀嚼肌位置
功效：如果時常覺得自己面部出現「包包面」，按壓頰車穴有助改善面形，亦可以改善膚色。可順時針方向垂直按摩這個穴位。
 
【面部穴位按壓方法】上述3個面部穴位，按壓時可以用中指及無名指的指腹位置，由輕力至漸漸大力的手法按壓，每日早晚各按一次，每次大約15秒，有助皮膚美白及改善膚色。
 
●穴位4：極泉穴（腋下）
位置：極泉穴位於腋下正中的位置，是心經第一個穴位
功效：每日早晚定時拍打，每次約15下，可以幫助改善睡眠質量，繼而改善膚色。
 
【按壓注意】皮膚部位如有破損，應避免按壓該位置。孕婦按壓或拍打上述穴位，更要注意力度輕重。

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