大掃除回收｜舊衣回收9途徑一文睇【附回收地點連結】 (17:00)

1. 救世軍循環再用計劃

．捐贈物資經分類後，部分在港澳家品店義賣，收益用於救世軍推行社區計劃；部分物資轉贈弱勢社群。

．收集物品：全新或清潔完整的二手衣服、鞋、手袋或配飾

．不接受：皮草產品

．捐贈地點【詳情】；另設上門回收服務

查詢電話：9688 5670 (只限WhatsApp文字信息) 或致電2332 4433（周一至周五9am至5pm)

2. 地球之友舊衣物回收計劃

．約200多個舊衣回收點分布全港，會將收集得來的舊衣免費分給不同人士，或轉售到有需求的地方，收益將用作支持各項環保工作。

．收集衣物：全新或清潔的二手衣服、鞋、手袋或背包、配飾 (如頸巾)、毛公仔

．不接受：破損不潔衣物、二手內衣／毛巾／襪等貼身用品、制服、皮草產品或活動T裇

．回收箱地點【詳情】；另設上門回收服務

查詢電話：2528 5588

3. 基督教勵行會環保回收行動

．回收物品會轉贈給勵行會服務對象及弱勢社群，或於「勵行站」義賣，其餘售予環保回收商業伙伴，出口到發展中國家。

．收集衣物：全新或二手衣物、飾物、鞋、手袋

．回收箱地點【詳情】；另設上門回收服務

查詢電話：2382 3339

4. 長春社舊衣回收活動

．收集到的舊衣物將全數出口到東南亞國家重用，收益全數撥作環境教育之用。

．收集衣物：衣服、鞋、毛公仔、手袋或背囊

．不接受：二手內褲、二手襪、太舊的男士西裝、破爛衣物或款式非常過時的厚衣

．回收箱地點【詳情】；另設上門回收服務或可親身送到深水埗賽馬會長春社綠滿林廊 （只限預約）【服務詳情】

查詢電話：2728 6781

5. 賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃

．透過流動環保宣傳車於各區提供回收服務，一月份將停泊在黃大仙、啟德、深水埗、油尖旺、元朗錦田、沙田、將軍澳或馬鞍山等地區。

．收集衣物：八成新的春夏季衣物

．不接受：內衣褲、泳衣、嬰兒衣物、過於髒污衣物

．環保宣傳車一月停泊時間表及地點【詳情】，「環保電動車」一月停泊時間表及地點【詳情】

查詢電話：3706 7817

6. H&M舊衣回收計劃

．服裝品牌H&M自2013年起推行舊衣回收計劃，收集的舊衣會作為二手衣服出售，或生成新的布料或製造新產品。

．收集衣物：任何品牌及任何狀況的二手衣服或紡織品

．將舊衣服交到各門市收銀處可獲購物感謝券，或直接放到舊衣回收箱。【分店位置】

7. ZARA舊衣捐贈計劃

．ZARA與非營利組織合作回收不再使用的衣物，收集舊衣後會捐贈有需要的人，或利用衣物物料進行用途改造。

．收集衣物：任何品牌、類型及狀態的衣物、居家服、鞋類、飾品或珠寶

．將想要捐贈的衣物，妥善封口包裝後，投入各分店回收箱。【分店位置】

8. UNIQLO「RE.UNIQLO」

．UNIQLO收集顧客不再需要的UNIQLO衣服，並與聯合國難民署 (UNHCR) ，非政府組織和非牟利機構合作，為難民營和災區提供緊急服裝援助。此外，可再穿的衣物將運送給全球有需要的人。

．收集衣物：已清洗的UNIQLO或GU品牌衣物

．回收箱設於所有UNIQLO或QU分店

9. Redress

．本地環保團體Redress與不少國際性名時尚品牌合作（如ZARA），在店內設置回收箱。顧客可捐贈任何品牌衣服，並由Redress重用、重新發售及回收。

．收集衣物：清洗乾淨的男裝、女裝、童裝或嬰兒裝，時尚配飾（如手袋、圍巾等）

．不接受：校服或制服、鞋、破爛或損毁的手袋或配飾、家居織品（如咕𠱸、毛巾、窗簾）（Zara Home回收點除外）

．衣物收集箱地點【詳情】

註：服務詳情以主辦機構最新公布資料為準

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