美最高法院裁TikTok禁令如期生效　TikTok：1月19日恐被迫熄燈 (17:08)

美國聯邦最高法院周五（17日）駁回短片分享平台TikTok的上訴，裁定針對它的「不賣就禁」法律有效，意味禁令將如期於下周日（19日）生效（相關報道：美最高院裁TikTok禁令如期生效 外媒指拜登不執行 特朗普：由我決定）。TikTok隨後發聲明表示，「除非拜登政府立即明確聲明，保證最關鍵的服務供應商不面臨執法行動，否則TikTok很遺憾地將於1月19日被迫熄燈。」
外界估計，TikTok禁令會在美國時間1月19日凌晨起生效，服務供應商包括Google及蘋果公司等，屆時如未有將TikTok從其美國App商店下架，恐要面臨巨額罰款。不過拜登政府官員此前表明，禁令生效時值周末假期，拜登無意在下周一（20日）卸任前一天執行禁令，會把權力留予特朗普政府。
特朗普則多次表示有意「拯救」TikTok，外界估計他上任後會採取行動防止TikTok於禁令生效時停運，包括可能頒布行政命令暫緩禁令60至90天。
有業內人士指出，目前情況仍未明朗，TikTok禁令生效後如何執行、實際情況如何，其實無人清楚，惟有等到時才揭盅。（TikTok網站/ABC/中央社）
相關字詞﹕短片分享平台TikTok 編輯推介 熱門HOTPICK