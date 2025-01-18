美最高法院裁TikTok禁令如期生效　TikTok：1月19日恐被迫熄燈 (17:08)

外界估計，TikTok禁令會在美國時間1月19日凌晨起生效，服務供應商包括Google及蘋果公司等，屆時如未有將TikTok從其美國App商店下架，恐要面臨巨額罰款。不過拜登政府官員此前表明，禁令生效時值周末假期，拜登無意在下周一（20日）卸任前一天執行禁令，會把權力留予特朗普政府。

特朗普則多次表示有意「拯救」TikTok，外界估計他上任後會採取行動防止TikTok於禁令生效時停運，包括可能頒布行政命令暫緩禁令60至90天。

有業內人士指出，目前情況仍未明朗，TikTok禁令生效後如何執行、實際情況如何，其實無人清楚，惟有等到時才揭盅。（TikTok網站/ABC/中央社）