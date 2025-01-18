明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美最高法院裁TikTok禁令如期生效　TikTok：1月19日恐被迫熄燈 (17:08)

美國聯邦最高法院周五（17日）駁回短片分享平台TikTok的上訴，裁定針對它的「不賣就禁」法律有效，意味禁令將如期於下周日（19日）生效（相關報道：美最高院裁TikTok禁令如期生效 外媒指拜登不執行 特朗普：由我決定）。TikTok隨後發聲明表示，「除非拜登政府立即明確聲明，保證最關鍵的服務供應商不面臨執法行動，否則TikTok很遺憾地將於1月19日被迫熄燈。」

外界估計，TikTok禁令會在美國時間1月19日凌晨起生效，服務供應商包括Google及蘋果公司等，屆時如未有將TikTok從其美國App商店下架，恐要面臨巨額罰款。不過拜登政府官員此前表明，禁令生效時值周末假期，拜登無意在下周一（20日）卸任前一天執行禁令，會把權力留予特朗普政府。

特朗普則多次表示有意「拯救」TikTok，外界估計他上任後會採取行動防止TikTok於禁令生效時停運，包括可能頒布行政命令暫緩禁令60至90天。

有業內人士指出，目前情況仍未明朗，TikTok禁令生效後如何執行、實際情況如何，其實無人清楚，惟有等到時才揭盅。（TikTok網站/ABC/中央社）

相關字詞﹕短片分享平台TikTok 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞