法律Q&A｜搭港鐵被指「衝閘」　乘客欲提爭議應如何處理？　一文看律師建議 (10:58)

乘客若認為自己沒犯錯，職員又拒絕接納解釋，可自行離開現場嗎？

答：乘客可先嘗試禮貌地向港鐵職員解釋，澄清事件屬誤會，然而假如港鐵職員拒絕接納解釋，乘客仍然有責任提供姓名及地址等資料。

如果乘客強行離開現場，職員可使用合理武力扣留乘客，但當有職員受傷，乘客亦有可能另外被警方檢控普通襲擊等罪行，因此建議乘客務必配合港鐵職員的要求。若有不服之處，留待日後發信給港鐵理論，或投訴相關職員，以及在法庭抗辯討回公道。

但假若乘客被港鐵職員扣留時，認為港鐵職員本身沒有合理懷疑，或被港鐵職員以不合理的武力制服而受傷，這可能構成民事上的非法禁錮或疏忽，可考慮循民事途徑向港鐵展開索償。

乘客當下應如何處理？

答：一般而言，按港鐵慣常做法，若被指「衝閘」的乘客願意簽署文件同意繳交定額罰款，港鐵不會發出傳票作出檢控，亦毋須上法庭。

若乘客考慮過後決定不簽署上述文件，港鐵將正式發出傳票，展開法律程序。乘客可選擇自行或委聘律師處理。

乘客可要求港鐵提供所有控方證據，包括閉路電視片段等。如果港鐵提供的證據不充分，亦可發信給港鐵要求撤回傳票，如不被接納，可在法庭進行不認罪答辯，開庭審訊。乘客可在法庭盤問相關職員，亦可自行向法庭解釋事發經過，呈上相關證據，以及傳召辯方證人等支持自己的說法。如法庭認為港鐵未能在毫無合理疑點基礎下證明所有控罪元素，則必須判處無罪釋放。

港鐵職員是否有權向乘客索取個人資料？

答：根據《香港鐵路附例》第42條，在港鐵職員合理地懷疑乘客干犯條例內的罪行時，乘客有責任提供姓名地址及電話，否則屬於違法；乘客若拒絕提供姓名地址等資料，或提供虛假資料，最高可被罰款5000元及監禁6個月。不過，若港鐵職員並非合理地懷疑乘客干犯條例下的罪行，理論上乘客可以不配合提供資料。

乘客若被裁定罪名不成立，是否代表職員當初懷疑乘客「衝閘」是不合理？

答：不是。即使乘客最終罪名不成立，亦不代表職員當初的懷疑不合理，因此若乘客拒絕配合職員調查，有可能令自己觸犯《香港鐵路附例》42條的罪行，風險很大。

在什麼情況下，港鐵（控方）有可能撤回傳票或不提證供起訴（offer no evidence）？

答：控方提出不提證供起訴，常見有兩類情況：

第一類是不提證供起訴（offer no evidence，簡稱ONE）自簽守行為（bindover）。在這情況下，被告需要承認控方案情，以換取控方給予一次機會撤回控罪，但法庭會守行為方式處理案件，從而毋須留有法庭定罪紀錄。

第二類是只進行不提證供起訴（straight ONE），被告毋須同意控方案情，亦毋須守行為。這情況下，代表控方知道自己證據不足，直接終止檢控。一般而言，控方需要賠償辯方的訟費即律師費，但一般由法庭為訟費作評定，通常賠償不足律師費全額。

乘客可以一直拒收傳票，由港鐵單方面繼續進行法律程序嗎？

答：這並非合適做法，因為當港鐵發出傳票後，如多次嘗試派送，最終仍然未能派送給乘客，港鐵可向法庭申請拘捕令，乘客出入境時有可能直接被入境處截停及扣押，直接帶到法庭應訊。

文：謝美琳