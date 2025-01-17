大掃除執屋收納｜短片示範「7-5-1」收納法增空間感　整理師教揀收納容器、雜物分類 (13:39)

一、減量──家居雜物減量原則：如果物品於3年內的使用次數不超過3次，已經可以考慮處理（丟棄、捐贈或回收）。從較少使用的物品入手比較容易。小貼士：初試整理的人，可從容易的物品入手，例如包裝醬料、廢紙、膠盒等。

二、分類──按使用頻率將物品分類，最常用的物品放在「黃金位置」（約為眼到腰的範圍），例如最近櫃門的位置、抽屜前方。再以收納容器做分類，在容器外加標籤識別，不單令分類更清晰，取物亦更方便。小貼士：除了按使用頻率，也可按自己尋找物品時所想到的關鍵字分類（如功能、顏色等），或按個人使用習慣分類。

三、收納──選擇收納用品，有以下幾大原則：

● 收納傾向──如果你屬於要看到物品才記得收納位置的人，比較適合選用磨砂或透明收納容器；否則可以選用實色收納容器，作「隱藏式收納」。

● 量度尺寸──購買收納用品前，要先量度清楚收納櫃的內櫳，包括門鉸佔用的位置、收納容器尺寸。收納用品過大或過小，都會影響空間使用效率。亦可選擇可調整長度的收納用品。

● 使用環境──潮濕環境（如廁所或廚房），塑膠收納容器比較耐用。衣物可以用尼龍或不織布材質收納容器。客廳的報紙雜誌可選用紙質收納容器。

● 追求美觀──統一顏色、大小、形狀的收納容器，視覺上更加舒服美觀。小貼士：收納應以「易取易收」為主，避免過度使用收納容器。不建議整理前預先購買收納容器，避免得物無所用。預先準備購物清單，可讓自己有充分預算。

「7-5-1」收納法增空間感［詳情請看短片］

小貼士：香港家居一般較細，要完全做到「7-5-1」收納方式較困難，不過可以作為參考，物品盡量避免塞滿所有空間。

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