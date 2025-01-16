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深圳四大燈會　新春賞燈好去處【附燈會資訊】 (19:33)

農曆新年將至，深圳多處有燈會活動，港人北上深圳也可逛逛。明報電子平台組整理相關資料：

●南山區「灣區超級燈會」

南山區的灣區超級燈會佔地廣闊，場內有超過40個燈組，亦有猜燈謎、激光表演及夾公仔等活動。

‧日期：即日至2025年2月16日

‧時間：下午5時至晚上9:45（具體時間以現場為準）

‧地點：深圳南山區歡樂海岸椰林沙灘

‧門票：成人每位人民幣68元。在微信搜尋「灣區超級燈會」，關注該官方帳號後，按「服務」可選「官方購票」

‧交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口，步行約5分鐘

●深圳文博宮燈會

深圳文博宮燈會佔地約3萬平方米，有30多個組非遺花燈，以及有逾200個攤位的市集，另有漢服體驗。即日起至1月19日，遊客穿漢服或民族服飾更可免費入場。

‧日期：即日至2025年2月23日

‧時間：平日下午5時至晚上10時半，周六日及節假日下午5時至午夜12時

‧地點：深圳龍崗區文博宮

‧門票：成人早鳥票24.9元人民幣（原價58元人民幣）

‧交通：地鐵5號線長龍站A出口步行約15分鐘

歡樂港灣「千燈幻夜」燈光表演

深圳前海歡樂港灣與國產動畫《天官賜福》聯名，以「千燈幻夜」為題布置了8個賞燈打卡位，展現動畫中著名的3000明燈名場面，並有動畫主題摩天輪及燈光表演。

‧日期：即日至2025年2月14日

‧地點：深圳前海歡樂港灣

‧門票：免費

‧交通：地鐵5號線臨海站B2出口

華強北非遺燈會

福田區華強北「張燈結彩迎新春」主題燈會1月22日起登場，將有多個大型燈組，展現中國非遺花燈技藝與現代科技結合的獨特花燈藝術。

‧日期：1月22日至2月12日

‧地點：福田華強北步行街北段

‧門票：免費

‧交通：地鐵3號線/7號線華新站A2出口/B出口

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