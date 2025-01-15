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隨行杯·消委會｜4款隨行杯獲消委會評4.5分　保溫保冷防漏功能佳【附名單】 (17:27)

購買咖啡、手搖飲品等，有人會自備隨行杯。消委會對市面上18款隨行杯進行測試，其中4款獲得總評4.5分（5分為滿），在保溫、保冷或防漏功能各有優勝之處。

消委會評4.5分的4款隨行杯

產品：NOC x MiiR Flip Traveler Tumbler 12oz

聲稱原產地：中國

大約零售價：300元

·保溫效能較理想，於放置6小時後，杯內水溫仍超過60℃。

·防漏效能表現十分理想，經得起上下倒轉的試驗，倒置1小時後也沒有漏水。

產品：STTOKE 大地系列-橙色

聲稱原產地：中國

大約零售價：425元

·防漏效能表現十分理想，經得起上下倒轉的試驗，倒置1小時後也沒有漏水。

產品：RICOCAFE 陶瓷塗層酷力杯標準版-白玉奶霜 CLC-800

聲稱原產地：台灣設計、大陸製造

大約零售價：298元

·保溫效能算理想，於放置6小時後，杯內水溫仍超過50℃。

·保冷效能表現較突出，於放置6小時後，水溫仍能維持在11℃以下。

·防漏效能表現十分理想，經得起上下倒轉的試驗，倒置1小時後也沒有漏水。

產品：WOKY 渾圓杯-清香烏龍（附2條吸管）

聲稱原產地：台灣設計、大陸製造

大約零售價：249元

·保溫效能算理想，於放置6小時後，杯內水溫仍超過50℃。

·保冷效能表現較突出，於放置6小時後，水溫仍能維持在11℃以下。

資料來源：消委會

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