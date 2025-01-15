電動輪椅｜消委會提醒電動輪椅非人人適合　部分慢性病患者或不宜使用 (15:02)

電動輪椅日趨普遍，消委會選擇月刊今日（15日）發表電動輪椅報告，提醒大眾不是人人適合使用電動輪椅。消委會引述香港職業治療學會會長方少麗表示，使用者需要考慮自己身體狀況（例如部分慢性病患者未必合用）、家居環境、常到之處的環境，三者互相配合才能夠安全使用電動輪椅。［隨行杯｜4款獲消委會評4.5分 保溫保冷防漏功能佳（附名單）］
一、自己身體狀況──部分慢性病患者未必適合使用電動輪椅，例如︰
●未受控的糖尿病、高血壓等──可能會突然暈眩或昏倒，失去活動能力；
●認知障礙或精神紊亂；
●任何導致肌肉不受控制、觸覺遲鈍、反應慢的狀況；
●中風後遺症，例如半側空間忽略（一側大腦半球受損導致身體另一側的視覺、聽覺等出現問題）、認知障礙、身體癱瘓（單側上下肢體癱瘓、肌肉無力等）
●腦癇未受控
二、家居環境
●是否有足夠擺放電動輪椅的位置？
●是否有可供充電的位置和電源插位？
●是否有可供清潔和保養電動輪椅的位置？
●是否有充足空間讓輪椅使用者從輪椅及牀轉移位置？
●洗手間可否配合到使用者由電動輪椅轉移至坐廁或沐浴的位置？
●大門口可否安裝斜台以跨越門檻？
三、常到之處
●大廈出入口有否安裝斜台以協助跨越門檻或石壆？
●是否夠位進出升降機？
●使用者坐在電動輪椅上可以自行或透過輔助器具按升降機按鈕嗎？
●經常前往的地點方便電動輪椅出入嗎？
●沿途能安全地過馬路嗎？有否斜坡或石壆？
●使用者能乘搭可容納電動輪椅的公共交通工具前往該等地點嗎？
消委會建議，使用電動輪椅之前，應先接受專業醫護人員的評估及訓練。
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