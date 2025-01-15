電動輪椅｜消委會提醒電動輪椅非人人適合　部分慢性病患者或不宜使用 (15:02)

一、自己身體狀況──部分慢性病患者未必適合使用電動輪椅，例如︰

●未受控的糖尿病、高血壓等──可能會突然暈眩或昏倒，失去活動能力；

●認知障礙或精神紊亂；

●任何導致肌肉不受控制、觸覺遲鈍、反應慢的狀況；

●中風後遺症，例如半側空間忽略（一側大腦半球受損導致身體另一側的視覺、聽覺等出現問題）、認知障礙、身體癱瘓（單側上下肢體癱瘓、肌肉無力等）

●腦癇未受控

二、家居環境

●是否有足夠擺放電動輪椅的位置？

●是否有可供充電的位置和電源插位？

●是否有可供清潔和保養電動輪椅的位置？

●是否有充足空間讓輪椅使用者從輪椅及牀轉移位置？

●洗手間可否配合到使用者由電動輪椅轉移至坐廁或沐浴的位置？

●大門口可否安裝斜台以跨越門檻？

三、常到之處

●大廈出入口有否安裝斜台以協助跨越門檻或石壆？

●是否夠位進出升降機？

●使用者坐在電動輪椅上可以自行或透過輔助器具按升降機按鈕嗎？

●經常前往的地點方便電動輪椅出入嗎？

●沿途能安全地過馬路嗎？有否斜坡或石壆？

●使用者能乘搭可容納電動輪椅的公共交通工具前往該等地點嗎？

消委會建議，使用電動輪椅之前，應先接受專業醫護人員的評估及訓練。

租用電動輪椅須知+服務供應機構比較（消委會）

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