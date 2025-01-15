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假「永安」特價機票廣告現社交平台　WhatsApp仿真度高　事主疑受騙$5200對質被封鎖對話 (10:10)

社交平台不時出現特惠機票廣告，當中不乏冒充知名旅行社，有關專頁仿真程度極高，或令市民誤墮陷阱受騙。有網民近日於社交平台Threads發文，稱在Instagram看到以「永安旅遊 Wing On Travel」名義刊登的特惠商務客位機票廣告，付款5200元後卻發現受騙。永安旅遊回覆本報查詢時表示，接獲查詢及發現有關騙案會第一時間向警方舉報並要求刪除網頁。

事主Hei接受明報電子平台組訪問講述事發經過，他周一（13日）於Instagram看到廣告，優惠內容包括以900元起購買一套商務客位來回機票、每人兩件32公斤行李，以及可儲亞洲萬里通（Asia Miles）里數，並標示着「買一送一」，他經該廣告帖文內提供的電話號碼發送WhatsApp信息，希望購買兩套香港往返首爾的商務客位來回機票，對方稱一套機票總值2600元，並表示由於是特價機票，不接受信用卡支付，要求事主以銀行戶口或電子支付過數，聲稱落單付款後會向航空公司上傳登記資料，確認後會以電子機票形式，於付款後5分鐘內以電郵寄出。

事主Hei收到對方提供的付款教學圖片，圖片上有「香港永安旅遊有限公司」的印章，他經PayMe匯款5200元後，卻未收到任何確認電郵；對方則以活動期內訂單多為由，着事主耐心等候24小時。但10分鐘後，Hei察覺不妥，於網上搜尋有關廣告真確性，發現對方的號碼，與永安旅遊官方WhatsApp號碼有別，懷疑受騙，質疑涉案公司是否真實的永安旅遊，最終遭對方封鎖。事主向警方報案，並聯絡PayMe查詢，目前正等候回覆。

假「永安」WhatsApp仿真度極高

記者比對涉嫌詐騙廣告內提供的號碼與永安旅遊官方號碼的WhatsApp頁面，發現仿真度極高，詐騙方WhatsApp頁面內的公司簡介、地址、電郵及網頁，都與永安旅遊官方資訊一樣，甚至有列出不同優惠及營業時間（詳見本文圖2）。

永安旅遊：一旦發現騙案會向警方舉報

永安旅遊回覆查詢時表示，近年不斷接獲有不法分子盜用「永安旅遊」商標，冒名發布虛假廣告帖文，誘騙市民金錢，至今接獲逾千宗有關虛假廣告的查詢；據了解涉案損失金額由數千到數萬元不等。

永安旅遊強調，一旦接獲查詢以及發現有關騙案，公司於第一時間向警方舉報並要求刪除相關網頁。此外，公司亦設立了官方認證渠道一覽的網站，協助客戶分辦真假【永安旅遊官方認證渠道】，並設立熱線，由專人解答客人有關虛假廣告的查詢。

文：陳展熙

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