尹錫悅成韓國憲政史上首名總統被捕　短片回顧過去一個月重點時刻 (13:12)

2024年12月3日

尹錫悅晚上發表電視講話，宣布緊急戒嚴。反對派共同民主黨急召議員回國會，開會尋求推翻戒嚴令。大批民眾在國會外示威抗議。戒嚴部隊欲進入議事堂，與議員、工作人員等爆衝突。韓總統頒戒嚴 國會即晚解除 45年來首頒令 禁示威集會政治活動

2024年12月4日

凌晨1時許，在場190名議員全票通過要求解除戒嚴令，議長宣布戒嚴無效。至凌晨約4時半，尹錫悅宣布解除戒嚴，戒嚴部隊離開國會大樓。在野政黨隨後啟動彈劾尹錫悅程序。韓總統遭彈劾 尹錫悅施政受阻發難 錯判形勢引火燒身

2024年12月7日

尹錫悅發表全國講話，為頒布戒嚴向國民道歉，惟未宣布辭職。國會對尹錫悅彈劾案進行首次表決，但彈劾案未獲通過。數以十萬計的示威者在韓國國會外集會，要求罷免尹錫悅。在野黨稱每周再來 尹錫悅表決前鞠躬道歉 執政黨：等於承諾辭職

2024年12月14日

國會第二次就尹錫悅彈劾案表決，在12名執政黨議員倒戈下，彈劾案獲得通過，尹錫悅暫停總統職務，由總理暫代。尹錫悅彈劾案在國會表決通過 民眾狂喜

2025年1月3日

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）首次到總統官邸，執行尹錫悅逮捕令，遭總統警衛處拒入。雙方對峙數小時後，公調處叫停行動。

2025年1月15日

公調處今日再度執行逮捕令。尹錫悅稱，為防止流血事態而決定接受公調處調查，惟並非承認行動合法性。尹錫悅已被韓國公調處逮捕、尹錫悅：為防發生流血事件決定受查 非承認公調處行動合法