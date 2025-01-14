認知障礙｜研究：55歲後患認知障礙風險增　專家籲避免跌倒、積極社交 (19:37)

相關研究發現，患認知障礙風險隨年紀增長改變，55至75歲的風險為4%，85歲起風險增至20%，到85至95歲則達到42%。相關研究的聯合作者、美國醫療中心NYU Langone Health的醫生Josef Coresh表示，人到中年，良好的生活習慣非常重要，可減低或延緩導引致認知障礙的健康問題。他稱要注意避免身體碰撞和跌倒以致腦損傷，因重複或嚴重腦損傷，會增加晚年患認知障礙的風險。

美聯社引述邁阿密大學（University of Miami）阿茲海默專家James Galvin的建議，想保持腦部健康，要有運動的習慣，避免肥胖，控制血壓、糖尿病和膽固醇問題，因為認知能力下降及腦部發炎，有可能與糖尿病引起的高血糖有關。他又提醒，積極進行社交和認知活動亦很重要，若長者聽力減弱，可配戴助聽器，以免溝通困難而陷入社交孤立。（美聯社）