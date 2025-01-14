年宵巿集．新年好去處2025｜港九新界9個年宵巿集　新春「行大運」【附年宵巿集地點詳情連結】 (13:34)

港島年宵巿集

●灣仔利東街「救世軍新春慈善賀歲Chill Fest」【詳情】

設有約15個攤位及慈善義賣，有本地藝術家、手作人、本地有機農場等參與。

日期：1月17至19日、24至26日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔利東街

九龍年宵巿集

●茘枝角D2 Place「白紙年宵百貨2025」【詳情】

日期及時間：

1月25至27日（下午2時至晚上9時）

1月28日（下午3時至凌晨零時15分；最後入場時間為晚上11時）

地點：茘枝角D2 Place ONE 2樓The Space、7樓The Upper Stage

●旺角朗豪坊「白紙市集 x Cheap century 蛇王到新年市集」【詳情】

日期：1月24日至28日

時間：中午12時至晚上9時（1月28日營業時間延長至晚上10時）

地點：旺角朗豪坊9至12樓長廊

●啟德AIRSIDE「SOHO MARKET 蛇年旺旺手作市集」【詳情】

設有節日、寵物等主題的原創手作、寵物用品、花藝擺設、烘焙糕餅等攤位。

日期：1月25日至2月2日

時間：中午12時至晚上8時

地點：啟德AIRSIDE G008號舖、4樓購物走廊

●尖沙嘴iSQUARE「新春市集賀新歲」【詳情】

日期：1月18至19日、2月8至9日、15至16日

時間：中午12時至晚上8時

地點：尖沙嘴iSQUARE國際廣場3樓

●新蒲崗Mikiki「菠蘿油妹妹x阿讚貓 港式年宵市集」【詳情】

日期：即日至1月28日

時間：早上11時至晚上9時

地點：新蒲崗Mikiki地下中庭A區

●奧海城「豐衣足食年宵市集及花巿」【詳情】

日期：1月13日至2月6日

時間：早上11時至晚上9時

地點：奧海城2期地下中庭

新界年宵巿集

●葵芳新都會廣場「新春手作市集2025」【詳情】

日期：1月25至28日

時間：早上11時至晚上9時（1月28日營業時間延長至晚上10時）

地點：葵芳新都會廣場3樓露天廣場

●沙田HomeSquare「熊遊新春年宵市集」【詳情】

日期：1月18至19日、25至26日

時間：中午12時至晚上7時

地點：沙田HomeSquare L2及L3

註：資料以主辦方最新公布為準