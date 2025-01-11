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洛杉磯山火揭保險公司怕大額理賠避之則吉　受災業主恐要獨承巨額損失 (16:43)

美國南加州近日的山火重創洛杉磯，不但造成人命傷亡，也燒毁過萬間房屋、商店。尤其明星名人聚居的太平洋斷崖（Pacific Palisades）、阿爾塔迪納（Altadena）及馬利布（Malibu）等豪宅區，有大量價值高的大宅全毁。雖然受災業主一般可申請保險賠償補償損失，但有美國媒體報道，加州常有山火，火災賠付風險過高，不少保險公司對加州房屋保險避之則吉，拒絕承保。今次重災區太平洋斷崖正是美國房屋保險覆蓋率最低的地區之一，痛失家園的居民恐怕要獨力承受巨大損失。

路透社報道，近年極端天氣造成天災頻繁，不少保險公司不再承保天災高風險地區的房屋保險。穆迪分析員Denise Rappmund稱，氣候變化引發的天災愈見普遍，相關索賠增多，同時導致房屋保險保費增加。

而加州面臨的山火、洪水等天災的風險高，當地居民愈來愈難買房屋保險。雪上加霜的是，有保險公司為減少理賠壓力，取消大批加州房屋保單。其中保險公司State Farm從2023年5月起不再接受加州房屋新保單，去年3月更不再為7.2萬份加州保單續保。哥倫比亞廣播公司（CBS）亦引述加州保險局指出，去年7月太平洋斷崖區有約1600份房產保單被State Farm退保。

周四（9日）有摩根大通分析師估計，山火造成的經濟損失已接近500億美元（約3900億港元），當中包括超過200億美元（約1560億港元）保險損失。外界擔心洛杉磯山火衍生的巨額保險索賠會衝擊保險業，美國多間面臨山火相關索賠的保險公司，股價周五一度急挫。（CBS/新華社/CNBC/路透社/法新社/WMBD）

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