洛杉磯山火揭保險公司怕大額理賠避之則吉　受災業主恐要獨承巨額損失 (16:43)

路透社報道，近年極端天氣造成天災頻繁，不少保險公司不再承保天災高風險地區的房屋保險。穆迪分析員Denise Rappmund稱，氣候變化引發的天災愈見普遍，相關索賠增多，同時導致房屋保險保費增加。

而加州面臨的山火、洪水等天災的風險高，當地居民愈來愈難買房屋保險。雪上加霜的是，有保險公司為減少理賠壓力，取消大批加州房屋保單。其中保險公司State Farm從2023年5月起不再接受加州房屋新保單，去年3月更不再為7.2萬份加州保單續保。哥倫比亞廣播公司（CBS）亦引述加州保險局指出，去年7月太平洋斷崖區有約1600份房產保單被State Farm退保。

周四（9日）有摩根大通分析師估計，山火造成的經濟損失已接近500億美元（約3900億港元），當中包括超過200億美元（約1560億港元）保險損失。外界擔心洛杉磯山火衍生的巨額保險索賠會衝擊保險業，美國多間面臨山火相關索賠的保險公司，股價周五一度急挫。（CBS/新華社/CNBC/路透社/法新社/WMBD）