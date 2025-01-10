手腳冰冷｜中醫兩茶飲補陽氣疏肝　紅參助氣血運行　體質偏熱者慎服 (09:34)

手腳冰冷分兩大類

朱穎詩表示，手腳冰冷的成因可分為陽氣不足（真寒）和肝氣鬱滯（假寒）。長者較常因陽氣不足感手腳冰冷，會出現由身體內至手腳都怕冷；至於假寒的人身體不怕冷，只是手指和腳指尖冷，通常因工作壓力大或晚睡所致。

兩茶飲紓緩真假寒

●紓緩真寒：紅棗水煲薑

【材料】紅棗5粒、生薑2片、水500毫升

【製法】所有材料加水煮15分鐘

【飲用注意】可每日一杯，不適合體質偏熱者

●紓緩假寒：陳皮玫瑰花茶

【材料】陳皮1片、玫瑰花5粒、佛手10克、水500毫升

【製法】所有材料加水煮15分鐘

【飲用注意】可每日一杯，不適合孕婦飲用

紅參能否改善手腳寒冷？

嚴耀堅稱，紅參可補元氣、補脾益肺，有助推動陽氣及氣血運行，手足自然會和暖。紅參亦有生津及安神功效，陽氣衰弱及血虛受寒者適宜飲用，以養生來說最理想的煮法為燉，焗參茶也能發揮補氣效果。紅參非只適宜冬天服用，若本身怕冷，四季也可飲用補身，尤其在冬天來臨前服用，有助補氣禦寒。

不過，如本身患上發燒、偏熱或火旺人士，則不宜服用紅參，否則會令病情或熱氣加重。另外，濕熱、實熱、陰虛火旺和肝火旺盛的人亦不宜用紅參。

知多啲：有人會睡覺穿襪使腳暖和，朱穎詩表示真寒、假寒者也可穿襪入睡，但睡覺時易出汗、感覺熱就不適合，她提醒此方法治標不治本，宜透過食療等調理。

註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

資料來源：手腳冰冷分真假寒、手腳冰冷成因多 補紅參或添燥熱