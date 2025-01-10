手腳冰冷｜中醫兩茶飲補陽氣疏肝　紅參助氣血運行　體質偏熱者慎服 (09:34)

天氣凍，穿上厚衣仍手腳冰冷？從中醫角度，手腳冰冷或因陽氣不足和肝氣鬱滯所致。本文整理註冊中醫師朱穎詩和嚴耀堅曾接受明報訪問解答手腳冰冷問題的資訊、建議茶飲，並講解紅參改善手腳寒冷是否有效。
手腳冰冷分兩大類
朱穎詩表示，手腳冰冷的成因可分為陽氣不足（真寒）和肝氣鬱滯（假寒）。長者較常因陽氣不足感手腳冰冷，會出現由身體內至手腳都怕冷；至於假寒的人身體不怕冷，只是手指和腳指尖冷，通常因工作壓力大或晚睡所致。
兩茶飲紓緩真假寒
●紓緩真寒：紅棗水煲薑
【材料】紅棗5粒、生薑2片、水500毫升
【製法】所有材料加水煮15分鐘
【飲用注意】可每日一杯，不適合體質偏熱者
●紓緩假寒：陳皮玫瑰花茶
【材料】陳皮1片、玫瑰花5粒、佛手10克、水500毫升
【製法】所有材料加水煮15分鐘
【飲用注意】可每日一杯，不適合孕婦飲用
紅參能否改善手腳寒冷？
嚴耀堅稱，紅參可補元氣、補脾益肺，有助推動陽氣及氣血運行，手足自然會和暖。紅參亦有生津及安神功效，陽氣衰弱及血虛受寒者適宜飲用，以養生來說最理想的煮法為燉，焗參茶也能發揮補氣效果。紅參非只適宜冬天服用，若本身怕冷，四季也可飲用補身，尤其在冬天來臨前服用，有助補氣禦寒。
不過，如本身患上發燒、偏熱或火旺人士，則不宜服用紅參，否則會令病情或熱氣加重。另外，濕熱、實熱、陰虛火旺和肝火旺盛的人亦不宜用紅參。
知多啲：有人會睡覺穿襪使腳暖和，朱穎詩表示真寒、假寒者也可穿襪入睡，但睡覺時易出汗、感覺熱就不適合，她提醒此方法治標不治本，宜透過食療等調理。
註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。
資料來源：手腳冰冷分真假寒、手腳冰冷成因多 補紅參或添燥熱