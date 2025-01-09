8大快餐及便利店早餐抵食之選　大家樂、麥當勞、一粥麵早餐優惠$20起 (20:27)

●一粥麵 外賣自取刈包連飲品$20

一粥麵早餐時段供應兩款港式口味刈包：「鹹牛肉炒蛋刈包」及「午餐肉炒蛋刈包」，外賣自取（不設堂食）只需$20就可以揀一款刈包及配熱飲（茶/咖啡）一杯。[詳情]

●大家樂 滑蛋雞堡餐配飲品$22起

大家樂早餐時段現推出兩款優惠，只需$22就可以吃到「滑蛋雞堡餐」或「烚蛋雪菜肉絲湯粉（大）套餐」，配茶、咖啡或汽水，選這兩款早餐若加$5，更可加配精選湯粉（細），此優惠加配每客早餐限用一次，只限周一至周五供應，公眾假期除外，售完即止。[詳情]

●麥當勞 App用戶優惠買豬柳蛋漢堡配飲品$23起

麥當勞App用戶可於手機應用程式下載可重用優惠券，以$23起購買指定醒晨超值選：魚柳包／豬柳蛋漢堡／炒雙蛋包配飲品，優惠於周一至周五（公眾假期除外）早上4時至早上11時適用。另一款App優惠券可於購買指定早晨套餐（原價$32起）減$3，可轉配或加錢升級其他飲品。[詳情]

●KFC 醬燒雞扒蛋意式包+熱飲$27

KFC肯德基早餐由即日至1月15日推出期間限定優惠，上午11時前可以$27購買「醬燒雞扒蛋意式包」/「家鄉雞扒蛋意式包」配熱飲。[詳情]

●吉野家 午餐肉+嫩滑炒蛋米粉配飲品$22起

吉野家於早市及下午茶供應3款超值套餐，包括最抵食的「午餐肉+嫩滑炒蛋米粉」（售價$22起）、「和風牛肉+迷你飯+嫩滑炒蛋/溫泉玉子」（售價$27起）、「日式雞肉炸餃子+嫩滑炒蛋烏冬/出前一丁」（售價$28起），全部配指定飲品，超值套餐只限指定分店供應，不同地區分店價格或有調整。[詳情]

●大快活 麥片+烚蛋多士輕怡早晨$29

大快活有多款早餐套餐，其中牛奶燕麥（無糖）+烚蛋+英式多士+熱飲套餐，售價$29。[更多早餐之選]

●7-Eleven 三文治加配飲品$21起

7-Eleven推出「1+1至抵配」，購買一件雞髀、熱狗或三文治（$16起）等，加$5可配指定紙包/罐裝/膠樽裝飲品[詳情]。另外，嘉頓迷你瑞士卷優惠價$13.5兩件。[其他7-Eleven優惠]

●Circle K 個裝麵包配飲品$14起

Circle K推出買任何$9.5至$10.5的新鮮麵包（個裝）一個，配指定飲品（維他奶/麥精維他奶/檸檬茶/港式奶茶）250毫升一盒，套餐價$14，若再加$2，可升級轉配各款250毫升罐裝雀巢咖啡一罐。而購買$18的三文治，加$3起可加配飲品。[其他Circle K優惠]