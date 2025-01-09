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王星受騙往泰國「拍戲」　內媒揭有其他演員曾與同一「副導演」聯繫　被催辦護照始覺異常 (13:18)

內地男演員王星（藝名星星）遭騙往泰國「拍戲」，其後到了電騙集團於緬甸的園區，日前獲救。事件獲高度關注，內媒封面新聞報道，不少內地演員原來也曾險遭詐騙。有人看過王星的新聞才醒覺自己遇到的是同一名騙徒，「感覺後背發涼」。

封面新聞報道，有多年演出經驗的鑫鑫（化名）表示，安排王星到泰國「拍戲」的「副導演顏十六」去年12月底曾透過微信群聯絡，邀請她到泰國工作。鑫鑫稱「薪酬和拍攝周期還算正常」，直至對方一直催促她辦理護照盡快出發才察覺異常，因「若演員檔期不行，劇組一定會優先考慮換人」。對方又要求她推薦有護照的朋友往泰國，令鑫鑫更覺可疑，覺得對方是騙子，只因沒明確證據才沒有報警。

安小姐（化名）也有類似經歷，去年12月在社交平台看到電視劇招募演員通告，她聯絡了「顏十六」，對方在網上讓她試戲後翌日便告知她通過，「一切太順利了，我只是一個資歷很淺的小演員，感覺不像是真正劇組，不太真實」。她在半信半疑下聯絡通告上另一副導演，「對方居然要求我填寫私生活經歷，我驚呆了」，此刻有感可能遇到詐騙，便刪除了聯繫方式。

戲齡逾10年的演員丹妮（化名）向封面新聞表示，當前內地演藝圈面臨「人多戲少」困境，角色競爭十分激烈，對王星情況表示理解，「可能都不管真假，先去爭取了再說，機會不等人」。至於王星事件會否令演員不敢輕易接戲，丹妮認為可能會敲響大多數人的警鐘，與劇組聯繫時更警覺，「可能不太敢接去外國尤其是東南亞的戲，但還是要掙錢工作」。（封面新聞）

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