洛杉磯山火　荷李活名人紛逃離　奧斯卡押後宣布提名名單【短片】 (11:26)

太平洋斷崖（Pacific Palisades）豪宅區火勢嚴重，居於該區的男星James Woods在社交平台X表示要離開家園，「難以相信我親愛的家抵不住了，感覺像是失去我愛的親人」。他並上載了多條短片，可見他的寓所已被山火包圍。其後他接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時哽咽稱家園已被毁，又形容火場如同煉獄。

女星Mandy Moore在Instagram表示，她所住的阿爾塔迪納區（Altadena）「夷為平地」，已帶同子女及寵物離開寓所，對於多人失去家園感心碎。《奇異女俠玩救宇宙》奧斯卡最佳女配角珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）在Instagram表示已離開家園，稱「我親愛的社區已消失，很多人失去了一切」。《星球大戰》男星Mark Hamill亦稱與家人逃離了洛杉磯馬利布區（Malibu）寓所。

副總統賀錦麗的洛杉磯寓所位於Brentwood區，屬於當局發出疏散令的範圍。其發言人表示，賀錦麗的家現時沒有人，她祝願加州居民安全。

荷李活運作也大受影響，電影拍攝暫停，首映禮取消。奧斯卡原定下周五（17日）公布提名名單的活動，押後至本月19日。原定下周日（12日）舉行的評論者選擇獎（Critics Choice Awards）頒獎禮，押後至本月26日。

除了此前取消的電影《Unstoppable》、《原始巨星》（Better Man）等首映禮，原定周四（9日）舉行的彭美拉安德遜新片《The Last Showgirl》首映禮亦因山火取消。（法新社/霍士新聞/Yahoo/IMDB）

男星James Woods上載寓所被山火包圍短片：