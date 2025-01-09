新年訂立新目標　決心未夠？心理學家：3技巧增達標成功率 (09:09)

踏入2025年，新一年目標，是升職加薪？減肥成功？又或想練成歌手Tyson Yoshi的肌肉身形？要達成目標，除了決心，制訂目標亦有一些技巧，成功機率才有望提升。明報電子平台組訪問經常要在治療期間為客人訂立目標的臨牀心理學家，告訴大家如何有技巧地訂立可實行的目標。
1. 先設短期目標 累積信心達成終極目標
臨牀心理學家馮逸健博士（Ken）建議，不妨先定短期目標，這樣有助達成長期目標。他以跑馬拉松作比喻，一個未接觸過跑步的人，一來就想跑到全馬（42.195公里）的目標或是不切實際，可將之作為長期或終極目標，而短期目標是先完成1公里，漸增至10公里，繼而再挑戰半馬、全馬，會較實際可行。設立短期目標的好處是能循序漸進達標，從而更有信心完成終極目標。
2. 目標宜可量化
馮逸健認為，有效的目標應是可量化，例如列明要完成10公里，避免建立不能量化的目標，例如「想生活開心些」，因「開心」不能量化，會增加達標的難度。
3. 目標具意義
此外，馮逸健建議設下的目標是自己會感到有意義，對自己是有重要性的，而不是「阿媽叫我做」、「社會要我做」。若不是由心出發，達成目標的動力便會很低，最終不但未能達標，更令自己感沮喪，自信心下降。美國心理學家及行為治療師Jennifer Caspari在《衛報》指出，不少女士常將「保持健美身材」或「減肥成功」作為新年目標，事實上並非人人也要這樣做。
新年以外也可訂新目標
馮逸健及Jennifer Caspari均表示，不一定要待新一年才設定新目標。馮解釋，在任何時候，當發現生活上感到不滿足或不開心，又或者覺得自己處理一些事情上做得不夠好，也可以訂立目標，當然新年確是予人一個好時機、動力及誘因設立新目標。
他強調，設定目標需要時間跟自己對話，毋須操之過急。他說，與客人進行治療時，會按對方提及的問題設下短期及長期目標，「很多時對方不能清楚說出問題所在，但他們有時說出來的問題或感受，其實可以轉化成一些可執行的短期目標」。