新年訂立新目標　決心未夠？心理學家：3技巧增達標成功率 (09:09)

1. 先設短期目標 累積信心達成終極目標

臨牀心理學家馮逸健博士（Ken）建議，不妨先定短期目標，這樣有助達成長期目標。他以跑馬拉松作比喻，一個未接觸過跑步的人，一來就想跑到全馬（42.195公里）的目標或是不切實際，可將之作為長期或終極目標，而短期目標是先完成1公里，漸增至10公里，繼而再挑戰半馬、全馬，會較實際可行。設立短期目標的好處是能循序漸進達標，從而更有信心完成終極目標。

2. 目標宜可量化

馮逸健認為，有效的目標應是可量化，例如列明要完成10公里，避免建立不能量化的目標，例如「想生活開心些」，因「開心」不能量化，會增加達標的難度。

3. 目標具意義

此外，馮逸健建議設下的目標是自己會感到有意義，對自己是有重要性的，而不是「阿媽叫我做」、「社會要我做」。若不是由心出發，達成目標的動力便會很低，最終不但未能達標，更令自己感沮喪，自信心下降。美國心理學家及行為治療師Jennifer Caspari在《衛報》指出，不少女士常將「保持健美身材」或「減肥成功」作為新年目標，事實上並非人人也要這樣做。

新年以外也可訂新目標

馮逸健及Jennifer Caspari均表示，不一定要待新一年才設定新目標。馮解釋，在任何時候，當發現生活上感到不滿足或不開心，又或者覺得自己處理一些事情上做得不夠好，也可以訂立目標，當然新年確是予人一個好時機、動力及誘因設立新目標。

他強調，設定目標需要時間跟自己對話，毋須操之過急。他說，與客人進行治療時，會按對方提及的問題設下短期及長期目標，「很多時對方不能清楚說出問題所在，但他們有時說出來的問題或感受，其實可以轉化成一些可執行的短期目標」。

文：謝美琳