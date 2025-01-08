朱克伯格宣布facebook取消事實查核　與特朗普反擊各國政府追查美企 (17:54)

全球擁有超過30億用戶的facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），周二（7日）在facebook發布片段表示，Meta將取消事實查核（fact check），以類似另一個社交媒體X所用「社群筆記」（community note）代替，並將在facebook、Instagram和Threads等平台上推薦更多政治內容。他更表示，計劃與美國候任總統特朗普合作，反擊各國政府追查美國公司的工作。
獲特朗普任命共同執掌「政府效率部」的美國富商馬斯克旗下社交平台X依靠「社群筆記」，由其他用戶在有爭議的貼文添加警告和相關背景，以打擊錯誤信息。
朱克伯格稱，政府和傳統媒體已加大審查，以往Meta建立了複雜的系統審核內容，但複雜系統的問題是會犯錯誤。他表示，希望確保用戶可以在facebook平台上分享他們想法，強調言論優先（prioritising speech）。
致力揭露侵犯人權和威脅民主的志願機構Centre for Information Resilience創辦人Ross Burley表示，現時虛假信息及有害內容比以往任何時候都發展得更快，Meta的新政策是對內容審核的重大倒退。共和黨籍聯邦參議員Marsha Blackburn在X平台發文說，Meta的舉措是「避免受到監管的策略」。（法新社/衛報/中央社）