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中國駐泰國大使館：王星已獲救　警方護送做「OK」手勢 (20:30)

【20:30更新】內地男演員王星（藝名：星星）上周五（3日）前往泰國拍戲後失聯，中國駐泰國大使館引述泰方通報，稱王星已於當地時間周二（7日）下午成功獲救，對泰國當局及各方努力表示感謝。

泰國警方發言人表示，王星從曼谷素萬那普國際機場出發，途經猜納府和甘烹碧府前往泰緬邊境的達府湄索縣，當地時間上周五（3日）上午約10時10分有人在泰緬湄索邊境附近最後一次看到他。初步調查顯示，王星獨自一人抵達泰國，並只背着一個背包，沒證據表明王星受脅迫或毆打，或是人口販運的受害者，但同時尚不清楚他是否通過官方邊境檢查站前往緬甸。

泰國電視台Amarin TV今午報道，泰國首相佩通坦確認已在泰緬邊境的泰國達府湄索縣附近發現王星，當地警察等候接回他。佩通坦強調，泰國政府將妥善處理事件，確保不會對旅遊業產生負面影響。Amarin TV又公開了疑似王星的照片，相中人剃了頭髮，身穿白色運動服，腳上有大片紅斑。

王星女友「嘉嘉」亦在微博帳號「失眠爹地」發文，稱已與中國駐曼谷大使館工作人員通電話，得知他們正與警方積極交涉，推動救援進展，目前正等待最新消息，並感謝所有官方媒體和上級領導高度重視。

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會表示，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬的求助，並保持密切溝通，正在核實情況開展工作。中方將繼續跟進事件進展，指導駐外使領館做好後續工作。

（泰國電視台Ch7HD/環球時報/「失眠爹地」微博/央視新聞）

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