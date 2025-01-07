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ETA｜1月8日起遊英國須申請ETA電子旅遊許可　有效期2年可無限次使用【附申請方法】 (09:05)

踏入2025年，港人若在1月8日起前往英國旅遊、探親、公幹或過境，須申請電子旅遊許可「ETA」（Electronic Travel Authorisation），ETA容許申請人逗留英國不多於6個月，有效期2年，與申請人的護照連結，其間申請人可多次使用。本文整理申請ETA的相關資訊及常見問題。

如何申請ETA？

答：較方便的方法是下載「UK ETA」App【App Store/Google Play按此】申請，也可網上申請【按此】，申請人需準備護照。

小朋友需要申請ETA嗎？

答：需要，可以由家長代為申請。

費用多少？批核時間多久？

答：成人及兒童費用均為10鎊（約97港元），可用信用卡、Apple Pay或Google Pay付款。批核一般約需3個工作天，有可能少於或多於3個工作天，批核結果會透過電郵通知，ETA會連結你的護照。申請方法可參考英國政府ETA網頁短片

ETA是否簽證（Visa）？

答：不是，ETA是針對往英國旅遊探親、公幹或過境等短期逗留的許可，因此持有ETA的人最多只可逗留英國6個月；若需要在當地長期逗留讀書、工作或定居，則須考慮申請其他相關簽證。

持有香港特區護照或BNO的本港市民，由2025年1月8日起，須申請ETA許可。

ETA連結護照，若護照到期，需要重新申請ETA嗎？

答：ETA有效期為2年，若護照在此期間過期，申請人領取新護照後，需重新申請ETA。

航空公司會否拒絕沒有ETA的人士登機往英國？

答：航空公司有可能拒絕沒有ETA的人士登機。

ETA設在護照電子資料內，旅客毋須出示紙本，但可帶備ETA申請確認的電郵紀錄。

為何要實施ETA？

答：根據英國政府的說法，ETA可容許當局預先知道往英國人士的個人資料、生物辨識資訊及聯絡方式，以防止有可能構成安全威脅的人往當地。

若被拒絕批出ETA，可以上訴嗎？

答：不能上訴，但ETA申請被拒絕的人會獲告知原因，他們可考慮再提出申請，或申請簽證（visa）。

【英國政府講解ETA短片連結

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