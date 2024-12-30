明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

流感預防｜50歲或以上免費打流感針　一文睇流感症狀預防方法【附中醫抗流感實用資訊連結】 (17:55)

內地、日韓流感個案增多，香港亦踏入流感季節，衛生防護中心及醫生紛紛呼籲大眾接種流感疫苗「打流感針」、戴外科口罩、保持手部清潔，預防流感。有關接種季節性流感疫苗，合資格的兒童、孕婦、50歲或以上人士，可透過政府「疫苗資助計劃」獲得免費或資助接種季節性流感疫苗詳情。一般人則可向家庭醫生查詢費用。

可免費接種流感疫苗：

●50歲或以上人士詳情

長期病患者──可在公營診所免費接種疫苗。

沒有長期病患者──可向地區康健中心查詢免費接種疫苗。

●2-18歲以下的兒童/青少年──可經學校外展計劃免費接種疫苗。

●幼兒（6個月大至未滿2歲）──衛生署母嬰健康院［網上預約系統

疫苗資助計劃：www.chp.gov.hk/tc/features/45849.html

衛生防護中心疫苗計劃：www.chp.gov.hk/tc/features/17980.html

家庭醫生搜尋器（醫健通）：apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search

季節性流感疫苗Q&A

流感症狀：

健康的人──患上季節性流感後，通常會於數日至兩周內自行痊癒。症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

高風險者──患上季節性流感後，有機會出現嚴重情況，例如長者、五歲以下兒童、孕婦、有長期健康問題者。流感相關併發包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎，甚至死亡。

流感傳播途徑：

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏、說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

流感潛伏期：

一般約為1-4日。

流感預防方法：

．接種季節性流感疫苗（「打流感針」或噴鼻式）

．經常保持雙手清潔，尤其觸摸口、鼻、眼之前和後；觸摸扶手或門把等公共設施後；當手被呼吸道分泌物污染時（如咳嗽或打噴嚏後）。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清，用乾淨毛巾或抹手紙抹乾

．倘沒有洗手設施，可使用含有70%-80%酒精的搓手液潔淨雙手

．當出現呼吸道感染徵狀，應戴上外科口罩，不應上班或上學

．經常清潔和消毒常接觸的表面（如家俬、玩具、共用物件）。使用1:99稀釋家用漂白水消毒

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物（如呼吸道分泌物），然後用1:49稀釋家用漂白水消毒

資料來源：衛生防護中心

流感實用資訊：

流感≠感冒

流感慎選中成藥 用錯適得其反

中醫抗流感：雲芝茶飲、按摩兩穴位

中醫抗流感：飲食戒辣少甜　補肺湯水茶飲三食譜

人類偏肺病毒：病徵、傳播、預防方法

流感相關新聞：

內地流感病例增 疾控中心：99%甲流（2025-01-05）

許樹昌：港人外遊受感染 料下月流感高峰（2024-12-30）

相關字詞﹕流感 流感季 流感疫苗 打流感針 流感潛伏期 流感病症 流感徵狀 流感高峰期 疫苗資助計劃 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞