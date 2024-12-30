流感預防｜50歲或以上免費打流感針　一文睇流感症狀預防方法【附中醫抗流感實用資訊連結】 (17:55)

可免費接種流感疫苗：

●50歲或以上人士［詳情］

長期病患者──可在公營診所免費接種疫苗。

沒有長期病患者──可向地區康健中心查詢免費接種疫苗。

●2-18歲以下的兒童/青少年──可經學校外展計劃免費接種疫苗。

●幼兒（6個月大至未滿2歲）──衛生署母嬰健康院［網上預約系統］

疫苗資助計劃：www.chp.gov.hk/tc/features/45849.html

衛生防護中心疫苗計劃：www.chp.gov.hk/tc/features/17980.html

家庭醫生搜尋器（醫健通）：apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search

［季節性流感疫苗Q&A］

流感症狀：

健康的人──患上季節性流感後，通常會於數日至兩周內自行痊癒。症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

高風險者──患上季節性流感後，有機會出現嚴重情況，例如長者、五歲以下兒童、孕婦、有長期健康問題者。流感相關併發包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎，甚至死亡。

流感傳播途徑：

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏、說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

流感潛伏期：

一般約為1-4日。

流感預防方法：

．接種季節性流感疫苗（「打流感針」或噴鼻式）

．經常保持雙手清潔，尤其觸摸口、鼻、眼之前和後；觸摸扶手或門把等公共設施後；當手被呼吸道分泌物污染時（如咳嗽或打噴嚏後）。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清，用乾淨毛巾或抹手紙抹乾

．倘沒有洗手設施，可使用含有70%-80%酒精的搓手液潔淨雙手

．當出現呼吸道感染徵狀，應戴上外科口罩，不應上班或上學

．經常清潔和消毒常接觸的表面（如家俬、玩具、共用物件）。使用1:99稀釋家用漂白水消毒

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物（如呼吸道分泌物），然後用1:49稀釋家用漂白水消毒

資料來源：衛生防護中心

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