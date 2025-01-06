明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

內地男演員王星赴泰拍戲疑墮騙局　泰緬邊境失聯　中方領館接王星家屬求助 (16:22)

內地微博昨晚（5日）有自稱是男演員星星（全名：王星）的女友「嘉嘉」發文，稱王星上周赴泰國拍戲，但從上周五（3日）中午起在泰緬邊境失聯，疑墮騙局。央視今（6日）報道，中國駐泰國清邁總領館稱，上周五接獲當事人親屬來電求助，將以相關規定持續追蹤案件進展，在職責範圍內有效維護中國公民安全與合法權益。中國駐緬甸大使館今表示，非常關注此事，已開展核實情況。

發帖者「嘉嘉」在微博帳號「失眠爹地」的帖文稱，王星早前在某演員接戲群得知有劇組招人而試鏡，成功後決定前往泰國進組拍攝。帖文稱，上周五凌晨他乘飛機從上海飛抵曼谷素萬那普機場後，乘坐由演員統籌安排的車輛，前往開機儀式現場。數小時車程期間，王星和「嘉嘉」一直保持聯絡，並曾多次發出所在位置信息。但自從中午開始，王星失去音訊，最後定位顯示他身在泰緬邊境。

「嘉嘉」稱，在王星失聯後，先後聯絡了上海公安局、中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館。發帖者稱現已飛抵曼谷，並前往中國使館尋求協助。

王星曾出演多套電視劇，包括《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑II》及《我哥我嫂》。多名曾與他合作的內地演員也紛紛發文，祝願王星盡早平安歸來。（央視新聞/「失眠爹地」微博/中國新聞周刊/新浪新聞）

相關字詞﹕王星 泰國 緬甸 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞