內地男演員王星赴泰拍戲疑墮騙局　泰緬邊境失聯　中方領館接王星家屬求助 (16:22)

內地微博昨晚（5日）有自稱是男演員星星（全名：王星）的女友「嘉嘉」發文，稱王星上周赴泰國拍戲，但從上周五（3日）中午起在泰緬邊境失聯，疑墮騙局。央視今（6日）報道，中國駐泰國清邁總領館稱，上周五接獲當事人親屬來電求助，將以相關規定持續追蹤案件進展，在職責範圍內有效維護中國公民安全與合法權益。中國駐緬甸大使館今表示，非常關注此事，已開展核實情況。
發帖者「嘉嘉」在微博帳號「失眠爹地」的帖文稱，王星早前在某演員接戲群得知有劇組招人而試鏡，成功後決定前往泰國進組拍攝。帖文稱，上周五凌晨他乘飛機從上海飛抵曼谷素萬那普機場後，乘坐由演員統籌安排的車輛，前往開機儀式現場。數小時車程期間，王星和「嘉嘉」一直保持聯絡，並曾多次發出所在位置信息。但自從中午開始，王星失去音訊，最後定位顯示他身在泰緬邊境。
「嘉嘉」稱，在王星失聯後，先後聯絡了上海公安局、中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館。發帖者稱現已飛抵曼谷，並前往中國使館尋求協助。
王星曾出演多套電視劇，包括《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑II》及《我哥我嫂》。多名曾與他合作的內地演員也紛紛發文，祝願王星盡早平安歸來。（央視新聞/「失眠爹地」微博/中國新聞周刊/新浪新聞）