內地男演員王星赴泰拍戲疑墮騙局　泰緬邊境失聯　中方領館接王星家屬求助 (16:22)

發帖者「嘉嘉」在微博帳號「失眠爹地」的帖文稱，王星早前在某演員接戲群得知有劇組招人而試鏡，成功後決定前往泰國進組拍攝。帖文稱，上周五凌晨他乘飛機從上海飛抵曼谷素萬那普機場後，乘坐由演員統籌安排的車輛，前往開機儀式現場。數小時車程期間，王星和「嘉嘉」一直保持聯絡，並曾多次發出所在位置信息。但自從中午開始，王星失去音訊，最後定位顯示他身在泰緬邊境。

「嘉嘉」稱，在王星失聯後，先後聯絡了上海公安局、中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館。發帖者稱現已飛抵曼谷，並前往中國使館尋求協助。

王星曾出演多套電視劇，包括《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑II》及《我哥我嫂》。多名曾與他合作的內地演員也紛紛發文，祝願王星盡早平安歸來。（央視新聞/「失眠爹地」微博/中國新聞周刊/新浪新聞）