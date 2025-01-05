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小寒．二十四節氣｜小寒乾燥易喉乾喉嚨痛　中醫提醒溫補藥膳或有反效果【附生津潤燥湯水食譜】 (10:00)

今日（5日）是小寒節氣，北方還未到最冷的大寒時節，香港位處南方，生活上有什麼要注意？註冊中醫師葉麗斌表示，此時天氣乾燥濕度偏低，容易出現咽喉乾涸，甚至是喉嚨痛、上呼吸道感染，如果食用溫補藥膳可能有反效果，應選擇生津潤燥食材，飲食不宜太多烤焗煎炸、生冷食物和凍飲。作息方面，冬季日照時間短，大家應多在日間活動，入夜後盡量早睡，保持情緒平穩安定；同時注意保暖、避免出太多汗，以免陽氣流失，有助保護陽氣和腎氣。

小寒｜生津潤燥兩湯水

●食譜一‧湯水：沙參玉竹鷓鴣湯

材料（2人份）：沙參30克、玉竹30克、粟米1條（切件）、紅蘿蔔1條（切件）、鷓鴣300克（可用豬𦟌代替）、南北杏各10克、蜜棗1-2粒、陳皮2角、生薑3片、水2公升
製法：
1.除蜜棗外，全部材料洗淨備用，陳皮浸軟去囊。鷓鴣洗淨後汆水備用。
2.全部材料放入鍋中，大火煲滾後轉中小火，煲1.5至2小時，加適量鹽飲用。
功效：生津潤燥，益氣養陰
飲用注意：有喉嚨痛或感冒症狀者不宜飲用；懷孕或產婦飲用前請向註冊中醫師查詢。

●食譜二‧焗茶：花旗參無花果蜜

材料：花旗參10克、無花果乾1至2個、蜜糖適量
製法：先準備200毫升滾水，加入花旗參和無花果乾，蓋住焗；待水變暖適合飲用後，加入適量蜜糖，即可飲用。
功效：生津潤燥，益氣養陰；適合咽乾的人飲用
飲用注意：不適合有喉嚨痛或感冒症狀者；怕冷、身體虛弱、容易肚瀉者亦不宜飲用；懷孕或產婦飲用前請向註冊中醫師查詢。

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節氣養生（衛生署中醫藥規管辦公室）

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