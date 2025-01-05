小寒．二十四節氣｜小寒乾燥易喉乾喉嚨痛　中醫提醒溫補藥膳或有反效果【附生津潤燥湯水食譜】 (10:00)

小寒｜生津潤燥兩湯水

●食譜一‧湯水：沙參玉竹鷓鴣湯

材料（2人份）：沙參30克、玉竹30克、粟米1條（切件）、紅蘿蔔1條（切件）、鷓鴣300克（可用豬𦟌代替）、南北杏各10克、蜜棗1-2粒、陳皮2角、生薑3片、水2公升

製法：

1.除蜜棗外，全部材料洗淨備用，陳皮浸軟去囊。鷓鴣洗淨後汆水備用。

2.全部材料放入鍋中，大火煲滾後轉中小火，煲1.5至2小時，加適量鹽飲用。

功效：生津潤燥，益氣養陰

飲用注意：有喉嚨痛或感冒症狀者不宜飲用；懷孕或產婦飲用前請向註冊中醫師查詢。

●食譜二‧焗茶：花旗參無花果蜜

材料：花旗參10克、無花果乾1至2個、蜜糖適量

製法：先準備200毫升滾水，加入花旗參和無花果乾，蓋住焗；待水變暖適合飲用後，加入適量蜜糖，即可飲用。

功效：生津潤燥，益氣養陰；適合咽乾的人飲用

飲用注意：不適合有喉嚨痛或感冒症狀者；怕冷、身體虛弱、容易肚瀉者亦不宜飲用；懷孕或產婦飲用前請向註冊中醫師查詢。

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