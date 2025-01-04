接連空難、車撞人令外遊添憂　外遊宜保持5大危機意識 (10:41)

問：乘搭飛機時有否什麼可多加留意？選坐什麼位置風險較低？

何江岸建議，在機上要留意自救工具如何使用，例如是氧氣面罩、救生衣，萬一遇到氣流要做什麼動作保護自己，有備無患。

此次濟州航空空難的兩名生還者坐在機尾，何江岸指出選坐機尾位置風險相對較低。據美國聯邦航空管理局（FAA）35年間飛機事故的數據，坐在飛機中段的死亡率最高，達39%，其次是前段的38%，後段的32%則屬最低。何江岸補充，坐近逃生出口位置更有利及時逃生。

問：若所在之處發生車撞人事件，應如何應對？

何江岸稱，若見到有車輛撞向人群，應迅速找大型障礙物掩護，例如是大樹、商舖、大型車輛或高數級的台階，惟有玻璃的地方不適合用來躲避。若是車輛自正面方向衝過來，可左右橫向閃避，從而在人堆中找到更多可行的逃生路徑。

外遊保持5大危機意識

1. 外遊前留意當地天氣報告，做好防風雪、防雨準備，也要查看目的地旅遊警示級別。若是前往地震帶國家，宜留意應對地震的方法。

2. 在外地時，留意身邊的陌生人，保持警覺，勿只顧看手機或用耳機。如遇到陌生人挑釁或感到不妥，宜盡快離開，避免衝突。

3. 不同國家或城市有不同交通規則，應注意路面交通。坐上任何交通工具也最好留意逃生出口在哪裏。

4. 衣著建議樸素，行事低調，若滿身珠光寶氣，會增加成為賊人目標的風險。拍照時留意環境，與旅伴互相掩護，時刻提防小偷。

5. 遊覽景點時或會很多人，手機有可能收不到信號，建議與旅伴約定一個集合點，萬一失散可在該處會合。

採訪：蔡竣羲