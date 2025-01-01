2025加價｜麥當勞、巴士、電費、機場保安費、DSE加價資訊一文睇 (10:35)

●麥當勞

麥當勞將於明日（1月2日）起加價，除原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞分享桶外，多項主要產品價格上調0.5至1元，平均加幅約2%。麥芝蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐加1元，新價為18元和30元；而豬柳漢堡會由15元加至15.5元。魚柳包和麥樂雞超值套餐價格維持不變。[詳情]

另外，麥當勞明日起一連7日推出優惠，包括「$10九件麥樂雞」、「$10呍呢嗱奶昔」等。而麥當勞App會繼續向所有App用戶提供每星期超過200元的美食優惠。

●巴士

三間巴士公司1月5日起加價，九巴加價4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。撇除旅遊、通宵及特別服務路線，九巴大部分九龍及新界非過海線加0.2至0.4元，城巴非過海線加0.2至2元。過海線、通宵線則多為聯營路線，前者加0.6至1.6元，後者加0.3至2.4元。[詳情]

●電費

兩電1月1日起加電費，中電按年加0.98%至每度電144.3仙，港燈加0.91%至每度電167仙。[詳情]

●機場旅客保安費

用作提升機場保安設施和系統的香港國際機場旅客保安費2025年1月1日起，由55元調整至65元。這天之前發出的機票，即使出發日期為1月1日或之後，亦不需徵收調整後的費用。[詳情]

●香港中學文憑試（DSE）

2025年中學文憑試（DSE）考試費將加價約4%。DSE語文科及其他科目的費用為747元及499元，自修生報名費572元；於內地指定考場應考的合資格學校考生報名費為2059元。若以一名報考兩科語文及4科其他科目的學校考生計算，考試費3490元，較2024年DSE貴134元。[詳情]