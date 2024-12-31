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森美接AI「吳君如」視像來電借錢　8貼士辨識Deepfake虛假內容 (11:03)

電台DJ森美近日接獲由人工智能（AI）生成的「吳君如」視像電話求救借錢，他將片段上載至社交平台，提醒公眾勿誤信可疑來電，尤其此類Deepfake（深度偽造）內容有一定程度像真。據香港網絡安全事故協調中心，Deepfake是「深度學習（Deep learning）」和「偽造（Fake）」的組合詞，利用人臉圖像、語音等大規模數據模仿和學習不同人的特徵、動作和聲音，然後利用AI技術創建虛假內容，包括假的圖像、聲音和影片。

香港網絡安全事故協調中心指出，辨認深度偽造技術相當困難，關鍵仍然在於公眾的安全意識，尤其在即時視訊場景中，如視訊通話或線上會議，需要時刻保持警惕。以下是中心提供的一些辨識技巧：

●干擾深度偽造軟體的辨識功能

1.請對方慢慢用手遮住臉部，這樣可能會使對方的原本樣貌顯現出來，因為深度偽造軟體可能無法辨識遮住的人臉。

2.請對方移動攝影機，拍攝到另一個人。在這種情況下，深度偽造軟體可能會認錯要換臉的對象，導致二人的臉瞬間改變，被來回替換。

●觀察對方臉部細節異常之處

1.觀察對方的臉部細節，以辨識其在頭部移動時是否有任何異常。

2.觀察皮膚顏色，臉部顏色可能與其他部位的膚色（例如脖子，肩膀等）有所不同。

3.觀察皮膚紋理，檢查是否看起來過於光滑或有過多的皺紋。

4.觀察面部特徵，檢查是否有任何不自然的特徵。例如：鬍鬚和髮型看起來是否真實；對方的眼睛看起來是否自然；面部表情是否過於僵硬；說話時是否有顯露不合理的表情，如輕鬆的內容卻表情嚴肅。

5.觀察頭部以下的身體或背景事物是否一直固定不動。 

●試探對方反應或回應

詢問只有你和對方才知道的事實，以驗證對方身分。

資料來源：香港網絡安全事故協調中心網頁

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